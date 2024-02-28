الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

سعر مفاجأة.. طرح سيارة هيونداي أكسنت آر بي موديل 2020 كسر زيرو

تنزيل
سيارة هيونداي أكسنت آر بي موديل 2020
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يبحث الكثيرون عن سيارة تشبه حالة الزيرو بالإضافة إلى عداد كيلو متر منخفض لا يتجاوز 40 ألف كيلو متر، وبأسعار مناسبة.
اضافة اعلان

هيونداي أكسنت آر بي موديل 2020

وأعلنت شركة هيونداي، أنها قررت طرح سيارة أكسنت آر بي موديل 2020 بمواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت.
وحسب موقع شيفت" المتخصص، فتعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

طرح سيارة مناسبة وبأسعار في المتناول

ويبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.
كما تقف على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

وتم تزويدها بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

شاشة لعرض البيانات أمام السائق

وتمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي.
ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام.

اقرأ أيضا

شاهد.. لحظة الكشف عن أسرع سيارة سيدان كهربائية في العالم تابعة لشركة لوسيد

مفاجأة غير سارة.. شاحنة ماسك الفولاذية تصدأ بعد أيام من التشغيل

تفعيل مخالفات شحن السيارات الكهربائية في مكة

5 خطوات للحفاظ على الدهان الخارجي للسيارة

عيب في جيب "جراند واجونير" يهدد حياة الركاب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قبل شراء سيارة جديدة 4:49 م الأحد، 25 فبراير 2024

7 نصائح مهمة قبل شراء سيارة جديدة