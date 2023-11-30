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رقم تاريخي لمبيعات السيارات في المملكة هذا العام.. (تفاصيل)

سيارات
سوق السيارات في المملكة
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يعد سوق السيارات في المملكة واحداً من أكبر الأسواق في المنطقة، إذ يحتضن عدد كبير من العلامات المختلفة ما بين الياباني والصيني والأمريكي والأوروبي وغيرها من العلامات.اضافة اعلان

ارتفاع قائمة السيارات الأكثر مبيعا

ويحظى السوق بدعم كبير من قبل الدولة، ظهر في أرقام قائمة السيارات الأكثر مبيعاً خلال الفترة بين يناير إلى سبتمبر 2023 مقارنة بمبيعات السنة الماضية 2022 من نفس الفترة.
وبلغ عدد السيارات التي تم بيعها في المملكة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 547,873 سيارة، بزيادة حوالي 97,997 سيارة عن سنة 2022 من نفس الفترة.

كسر رقم 800 ألف سيارة هذا العام

إذ حققت ارتفاع بنسبة 20.7% ، فقد بلغت مبيعات سنة 2022 من نفس الفترة 449,876 سيارة حيث من المتوقع ان تكسر هذه السنة مبيعات السيارات 800 الف سيارة.

اليابانية والكورية في صدارة المبيعات

وجاءت السيارات اليابانية والكورية في صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعاً، وتلاها العلامات الأمريكية والصينية، فهناك منافسة شرسة في سوق السيارات ما بين كبرى العلامات التجارية.
وتسعى جميع الشركات لتلبية الطلب وإرضاء مختلف الأذواق، نظراً للقوة التي يتمتع بها السوق السعودي في هذا القطاع.

ترتيب العلامات الأكثر مبيعاً في المملكة:

1.تويوتا(يابانية)
2. هيونداي (كوريا الجنوبية)
3. نيسان (يابانية)
4. كيا (كوريا الجنوبية)
5. ايسوزو (يابانية)
6. فورد (أمريكية)
7. شانجان (صينية)
8. جيلي (صينية)
9. مازدا (يابانية)
10. سوزوكي (يابانية)

تنامي نسبة السيارات الصينية في السوق

وذكر موقع شبكة السيارات الصينية المتخصص في العلامات الصينية، أن هناك مجموعة كبيرة من العلامات الصينية في السوق السعودي بدأت في الاستحواذ على حصة أكبر عن الفترات السابقة.

تراجع أسعار سوق السيارات المستعملة في المملكة

وشهدت أسعار سوق السيارات المستعملة في المملكة، انخفاض بسيط، وذلك بعد جولة داخل تطبيق مستعمل إحدى المنصات الكبرى المتخصصة في بيع وشراء سيارات مستعملة من أصحابها أونلاين.
 ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى توفر اغلب السيارات المطلوبة لدى الوكيل.

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