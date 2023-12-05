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صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس الهيئة العامة للمنافسة يكشف سر التلاعب في قطع غيار السيارات (فيديو)

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم
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أقر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، بوجود تلاعب في قطع غيار السيارات والمبالغة في أسعارها.  اضافة اعلان
وقال في مقابلة مع فضائية "روتانا خليجية": "رصدنا الأمر في عملية ما بعد البيع"، موضحًا أن "الهيئة لا تتدخل في عملية التسعير، وإنما وزارة التجارة هي التي تتدخل في ذلك".

معالجة هيكلية

وأشار إلى أن "المسألة تحتاج إلى معالجة هيكلية، إذ لا نستطيع أن نحسن الأسعار من خلال فرض عقوبات".
وشدد الزوم على أن "العلاقة الرأسية بين المصنّع والوكيل والموزع مهمة جدًا".
وكشف أنه "عندما بدأنا التحقيقات وجدنا أن كل الجهات التي حققنا معهم موزعين وليسوا وكلاء، "إذ لا يوجد عندنا وكلاء للسيارات على الأقل في الشريحة التي حققنا معها"، وختمت كثير من العقود الموقعة بين المصنّع وهؤلاء الموزعين بالحصرية".


الوكيل والموزع

وبين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، أن هناك فرقًا بين الوكيل والموزع، "الوكيل إذا أعطى الموكل الوكالة، فما تخرج السيارة وضمانتها والتزاماتها من ذمم الوكيل والموكل.. كيان اقتصادي واحد، فكل المخاطر الموجودة على الموكل موجودة على الوكيل".
وتابع شارحًا: "بينما إذا انتقلت العملية إلى التوزيع، انتقلت كامل المخاطر من صانع السيارة إلى الموزع، وعندما تكون هناك مخالفات يتنصل صانع السيارة من التهمة ويلقي بالمسؤولية على الموزع، ويقول إنه اتفق معه على عدم مخالفة النظام المحلي".
لكن الزوم وعد بأن الصورة ستتغير خلال الفترة المقبلة، بما فيها أسعار قطع الغيار "المبالغ فيها بشكل كبير"، مشيرًا إلى أنه سيتم مخاطبة مصنع السيارات خلال المرحلة المقبلة حول مستقبل الصناعة بالمملكة.

 

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