"جاكوار" تُودع سيارة F-Pace بنسخ خاصة لتستقبل بديلة كهربائية

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أعلنت شركة جاكوار أنها ملتزمة بالتحول الكامل للسيارات الكهربائية، والتخلص تدريجيًا من سيارات الوقود.





جاكوار تودع سيارة F-Pace



محركات هجين مع نطاق كهربائي



وحسب "سعودي شفت" فإن ذلك يأتي كجزء من هذا الانتقال، حيث تودع الشركة سيارتها الشهيرة F-Pace بالإعلان عن إصدارين خاصين.وأوضحت أن الأول هو إصدار الذكرى التسعين، والذي يكرم تسعة عقود من الابتكار والأداء المرتبط بمحركات الوقود من جاكوار.كما ترتكز السيارة على فئة R-Dynamic، وتوفر جنوط معدنية بتصميم ماسي، وتتميز بتصميم داخلي راقي.كما يمكن طلب السيارة بإصدار F-Type 90th الرياضي والذي يستلهم من سيارة جاكوار الكوبيه، ويمكن طلبه محركات هجين مع نطاق كهربائي يصل لـ 75 كيلومتر.ويأتي إصدار F-Type SVR 575 من سيارة الـ SUV بمحرك V8 سوبرتشارج سعة 5.0 لتر، ينتج 567 حصان ويمكنه من التسارع 0-96 كم/س في 3.8 ثانية فقط، مع لمسات سوداء وجنوط مقاس 22 بوصة وزخارف الألومنيوم ومقاعد رياضية فاخرة من الجلد مع تدفئة وتهوية.