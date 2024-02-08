"تويوتا يارس" تتصدر قائمة السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

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تصدرت "تويوتا يارس" قائمة السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مع معدل استهلاك يبلغ 20.5 كم/لتر.





محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر و 106 حصان



ديناميكيات القيادة فائقة الدقة



مزايا تويوتا يارس الإضافية:



تكنولوجيا تخدم السائق وتؤمن له رفاهية غير محدودة



وتأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 106 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 138 نيوتن/متر، ويتصل بناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT).وتجمع سيارة تويوتا يارس بين التصميم الأنيق وتوفيرها لأعلى مستويات الراحة، إلى جانب المزج بين الجودة وقوة التحمل والاعتمادية الذين تشتهر بهم سيارات تويوتا.وبفضل تصميمها الداخلي والخارجي الأخَّاذ، ومقصورة الركاب متعددة المزايا، وديناميكيات القيادة فائقة الدقة، تحقق السيارة التوازن بين اللمسات الجمالية والهندسة الرائدة في فئتها.تتميز سيارة تويوتا يارس بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركابها، والتي تتضمن نظام السلامة المتطور "تويوتا سيفتي سينس" (TSS).1ـ وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)2ـ نظام التحكم في ثبات السيارة (VSC)3ـ نظام فرامل مانعة الانغلاق (ABS)4ـ نظام مساعد الفرامل (BA)5ـ نظام منع الانزلاق (TRC)6ـ نظام المساعدة في بداية صعود المرتفعات (HAC)7ـ بالإضافة إلى غيرها من الميزات المتنوعة التي تؤمّن للسائق والرّكاب الطمأنينة وراحة البال.وتتجهّز سيارة تويوتا يارس بأحدث التكنولوجيا التي تخدم السائق خلال رحلته، وتؤمّن له وللركاب ترفيهًا لا محدود.تضم شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات المزودة بنظامي "أبل كاربلاي" Apple CarPlay و"أندرويد أوتو" Android Auto.وتضم منفذ "يو إس بي" على الوحدة الرئيسية، ومنفذي "يو إس بي" في الكونسول الخلفي لتمكّن الركّاب من وصل أجهزة الوسائط الخارجية بكل يسر وسهولة.