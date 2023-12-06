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صحيفة تواصل الالكترونية

"تويوتا" تعلن طرح سيارات كهربائية بمزايا جديدة.. و"فيات" تدخل السباق

تويوتا سيارات كهربائية
شركة تويوتا والسيارات الكهربائية
أ أ
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أعلنت شركة السيارات اليابانية تويوتا أنها تخطط بحلول عام 2026 من أجل توسيع مجموعتها من السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات. اضافة اعلان
وتهدف بحلول عام 2035 إلى تحقيق الحياد الكربوني بنسبة تبلغ 100%.

"تويوتا" تكشف عن نموذجين من السيارات الكهربائية

وكشفت الشركة عن نموذجين جديدين لأسطولها القادم من السيارات الكهربائية، ومنها سيارة الدفع الرباعي الحضرية وسيارة الكروس أوفر الرياضية، التي من المقرر إطلاقها في عام 2025.

"فيات" تدخل سباق السيارات الكهربائية الصغيرة

ومن جانبها أعلنت شركة فيات العالمية عن سيارتها الجيدة "فيات 500 e" لعام 2024، وهي سيارة كهربائية صغيرة الحجم وصديقة للبيئة .
تبلغ قوة محرك السيارة 117 حصانًا و162 رطلاً من عزم الدوران، وتستطيع التسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 8.5 ثوان.

تقبل سيارة فيات الشحن بقدرة 85 كليوواط

وتقبل الشحن بقدرة تبلغ 85 كيلوواط كحد أقصى، مما يعني عدم وجود شحن التيار المباشر الفائق السرعة.
ويعني ذلك حصول مستخدم السيارة على 50 كم من المدى بعد الشحن لمدة خمس دقائق، في حين يمكن شحن البطارية إلى مستوى قدره 80% خلال 35 دقيقة.

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