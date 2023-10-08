تنافس "بنتلي" و"بورش".. "تويوتا" تدخل سوق السيارات الفارهة بسيارة جديدة

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تخوض شركة تويوتا العالمية، جولة جديدة في سوق السيارات الفارهة بسيارة جديدة لمنافسة بنتلي ورولزرويس بسعر 170 ألف دولار. اضافة اعلان





سيارة أثرياء طوكيو





التصميم يشبه رولزرويس كولينان





ارتفاع مبيعات السيارات الفارهة



وتطرح تويوتا سيارة جديدة للمرة الأولى خارج سوق اليابان، بإصدار جديد من Century SUV سيارة أثرياء طوكيو ودبلوماسييها في الخارج.السيارة الجديدة مصممة لتنافس بنتلي ورولزرويس، كما أن حجم Century SUV ضخم لكنها تتسع لأربعة أشخاص فقط.وقالت تويوتا إن تصميم السيارة الجديد يشبه تصميم سيارة رولزرويس كولينان، لكن سعر سيارة تويوتا 170 ألف دولار فقط، أي نحو نصف سعر كولينان.ووصفت تويوتا محرك Century SUV بأنه هجين ويمكن قيادتها لأكثر من 50 كم باستخدام البطارية.وقد ارتفعت مبيعات السيارات الفارهة في عام 2022، حيث استطاعت رولزرويس بيع أكثر من 5 آلاف سيارة، وسجلت بنتلي مبيعات بنحو 15 ألف سيارة.فهل تتمكن تويوتا من المنافسة في سوق السيارات الفارهة واقتناص جزء من مبيعاته الرائجة في عالم الأثرياء؟