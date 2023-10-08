الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تنافس "بنتلي" و"بورش".. "تويوتا" تدخل سوق السيارات الفارهة بسيارة جديدة

سيارة تويوتا الفارهة
سيارة فارهة من تويوتا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تخوض شركة تويوتا العالمية، جولة جديدة في سوق السيارات الفارهة بسيارة جديدة لمنافسة بنتلي ورولزرويس بسعر 170 ألف دولار.اضافة اعلان


سيارة أثرياء طوكيو

وتطرح تويوتا سيارة جديدة للمرة الأولى خارج سوق اليابان، بإصدار جديد من Century SUV سيارة أثرياء طوكيو ودبلوماسييها في الخارج.
السيارة الجديدة مصممة لتنافس بنتلي ورولزرويس، كما أن حجم Century SUV ضخم لكنها تتسع لأربعة أشخاص فقط.


التصميم يشبه رولزرويس كولينان

وقالت تويوتا إن تصميم السيارة الجديد يشبه تصميم سيارة رولزرويس كولينان، لكن سعر سيارة تويوتا 170 ألف دولار فقط، أي نحو نصف سعر كولينان.
ووصفت تويوتا محرك Century SUV بأنه هجين ويمكن قيادتها لأكثر من 50 كم باستخدام البطارية.


ارتفاع مبيعات السيارات الفارهة

وقد ارتفعت مبيعات السيارات الفارهة في عام 2022، حيث استطاعت رولزرويس بيع أكثر من 5 آلاف سيارة، وسجلت بنتلي مبيعات بنحو 15 ألف سيارة.
فهل تتمكن تويوتا من المنافسة في سوق السيارات الفارهة واقتناص جزء من مبيعاته الرائجة في عالم الأثرياء؟

اقرأ أيضا

مرسيدس بنز
3:54 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

"مرسيدس بنز 300 SL" نادرة للبيع مقابل هذا المبلغ (صور)

أوفر سيارة تعمل بالبنزين في السوق
12:11 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

ما أوفر سيارة تعمل بالبنزين في السوق؟

سيارة بي واي دي الكهربائية
12:57 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

لقائدي المركبات.. نصائح مهمة قبل شراء سيارة كهربائية

استدعاء 8 آلاف سيارة
3:55 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

4 شركات تستدعي 8 آلاف سيارة في هذا البلد بسبب عيوب خطيرة

اقرأ أيضا

تفاصيل الصراع بين تسلا و "بي واي دي" على السوق العالمي

"Livan".. سيارة أنيقة اقتصادية تظهر في روسيا

قفزة كبيرة.. سبب ارتفاع أسعار التأمين على السيارات

خطأ شائع يقع فيه كثيرون عند توقف السيارة يهدد بإتلاف ناقل الحركة

بالخطوات.. كيف تساعد أجهزة آيفون الحديثة في تشخيص حالة سيارتك؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أعطال السيارات 7:03 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تويوتا كامري تتصدر.. تعرف على السيارات الأقل أعطالاً في الأسواق

مصانع السيارات 7:59 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

بالأسماء والمواصفات.. تعرف على أكبر 5 شركات سيارات في العالم

اقرأ أيضا

سيارة كهربائية صغيرة
2:40 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

متناهية الصغر.. شركة سويسرية تطلق سيارة كهربائية فريدة من نوعها

تويوتا تندرا
10:45 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الظهور الأول لسيارة "تويوتا تندرا 1794" الإصدار المحدود لعام 2024

سيارة جياكو
12:09 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

الكشف عن سيارة "JAECOO" المعدّلة في مؤتمر عالمي

تسلا
2:36 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

دعوى قضائية ضد تسلا بسبب العنصرية.. هذا ما حدث!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سكني
10:07 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

سكني يكشف أسباب تعذر الحجز في عدد من المخططات السكنية

أهم 10
9:44 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي وعدد ساعات العمالة المنزلية ووفيات حوادث المرور

ساند
9:15 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات لصرف مستحقات التعطل عن العمل

القطار الهيدروجيني
9:11 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تعرف على تفاصيل تجربة القطار الهيدروجيني في المملكة قبل دخوله الخدمة

حساب المواطن
8:59 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. هل يستمر الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

s7201226121218
8:43 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

وداعًا للقلق.. أفضل 7 خطوات مُجربة لقهره والقضاء عليه