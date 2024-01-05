تفوقت على تسلا.. أكثر سيارات "بي واي دي" مبيعا

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تفوقت شركة "بي واي دي" الصينية، على شركة "تسلا" الأمريكية خلال 2023 واقتنصت لقب صانعة السيارات الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم. اضافة اعلان





مبيعات شركة "بي واي بي" في 2023



أفضل سيارات "بي واي دي" الكهربائية



سيارة "كوين لاس" تتصدر قائمة الأفضل



مقارنة كوين بلاس بمثيلاتها في تسلا



المقارنة مع سيارة تسلا موديل "واي"



وتجاوز إجمالي مبيعات "بي واي دي" –المدعومة من "بيركشاير هاثاواي" التي يديرها "وارن بافت"– في الصين خلال عام 2023 مستوى 3 ملايين وحدة بارتفاع سنوي 62%.وجاء ارتفاع المبيعات بعدما اتخذت الشركة التي يقع مقرها في شنتشن خطوات كبيرة في السوق الصيني عن طريق تقديم سيارات بأسعار معقولة.وأعلنت رابطة سيارات الركاب الصينية عن أفضل سيارات "بي واي دي" العاملة بالطاقة الجديدة –أي ما يشمل السيارات الهجينة والكهربائية– مبيعًا في الصين، وفقًا لموقع "أوتوهوم".وتتصدر القائمة السيارة السيدان "كوين بلاس" بإصدارت هجينة وأخرى تعمل بالبطاريات فقط، والتي كانت مبيعاتها أعلى بحوالي 400 وحدة تقريبًا عن مبيعات "تسلا" من "موديل واي" خلال 6 أشهر.وتستطيع العمل بالشحنة الواحدة من 420 إلى 610 كيلومترات، ويتراوح سعرها من 99.8 ألف يوان (13.942 ألف دولار) و176.8 ألف يوان (24.7 ألف دولار).وتتضح المنافسة مع تسلا عند مقارنة هذه السيارة مع "تسلا موديل واي" التي يتراوح مدى قيادتها بالشحنة الواحدة من 532 كيلومترًا إلى 688 كيلومترًا.وتٌباع حاليًا في الصين من 266.4 ألف يوان إلى 363.9 ألف يوان (37.217 ألف إلى 50.838 ألف دولار)