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تفعيل مخالفات شحن السيارات الكهربائية في مكة

السيارات الكهربائية
مخالفات شحن السيارات الكهربائية
أ أ
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فعّلت أمانة مكة المكرمة، العمل بالمجموعة الخاصة بمخالفات مواقع شحن المركبات الكهربائية، وذلك ضمن جدول الجزاءات المُحدّث عن المخالفات البلدية، الذي أصدرته الوزارة مؤخرًا.اضافة اعلان

تفعيل العمل بمخالفات مواقع شحن المركبات الكهربائية

وأوضحت الأمانة أن الوزارة أصدرت عددًا من الاشتراطات الفنية الخاصة بمواقع شحن المركبات الكهربائية، في ظل التوجه العالمي نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة للحد من التلوث.
وأضافت: والحفاظ على البيئة واتجاه العديد من شركات السيارات العالمية في تحديث وتطوير السيارات الكهربائية التي تتزايد شعبيتها واستخدامها.

توفير استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة

وتابعت: إضافة لتوفير استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، والمحافظة على البيئة، ومصادر الطاقة الحالية بما يُحسّن الصحة العامة ويرفع جودة الحياة.
وأوضحت الأمانة أن المجموعة الخاصة بمخالفات مواقع شحن المركبات شملت إدراج 6 مخالفات، يتم الأخذ بمبدأ التنبيه على أصحابها وإعطائهم مهلة تصحيحية تصل إلى 14 يومًا، ومن ثم يتم تطبيق الغرامة أو مضاعفتها في حال التكرار.

توفير الخدمة للمواطنين بطرق سليمة

وأكدت حرصها على تطبيق الأنظمة، وتوفير هذه الخدمة للمواطنين بطرق سليمة، وتحقيق كل ما يمكن أن يسهم في راحتهم ورفاهيتهم.

مخالفات مواقع شحن المركبات

إدراج 6 مخالفات.

مراحل التطبيق

ـ التنبيه على أصحابها.
ـ منحهم مهلة تصحيحية تصل لـ14 يومًا.
ـ تطبيق الغرامة أو مضاعفتها في حال التكرار.

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