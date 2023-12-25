الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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تفاصيل عملية احتيال لبيع سيارة مستعملة إلكترونيًا

بيع السيارات المستعملة
بيع السيارات المستعلمة إلكترونيًا
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وقع العديد من الراغبين في شراء سيارات مستخدمة ضحية لعمليات احتيال عبر موقع إلكتروني بشبكة الإنترنت، بعد أن دفعوا مبلغًا ماليًا كدفعة أولى من قيمة البيع.اضافة اعلان

الاحتيال في بيع السيارات المستعملة إلكترونيًا

وأكد الضحايا أن أشخاصًا وهميين يدّعون أنهم يملكون بعض السيارات، ويعلنون عن بيعها، ويحصلون على الدفعات الأولية ثم يختفون، وفقًا لـ "الرياض".
محذرين من التعامل مع جهات فردية غير مضمونة في تلك المواقع، مطالبين إدارة المواقع بطلب هوية أي شخص يسجل كبائع في الموقع وفق الحسابات التي يتم إنشاؤها لغرض البيع الإلكتروني.

تفاصيل تجربة احتيال في بيع سيارة مستعملة

يروي بدر آل سهو تجربته: "كنت أنوي شراء سيارة مستخدمة من موقع إلكتروني شهير، وفعلاً تواصلت مع البائع الافتراضي وطلب مني تحويل مبلغ مالي كجزء من الثمن.
ويضيف، بالفعل تم التحويل على حساب شخص أرسل هو هويته ورقم حسابه على بنك من بنوك المملكة، مما جعلني أطمئن لسلامة الإجراءات، وتحركت من القطيف إلى الأحساء لمعاينة السيارة وإكمال إجراءات.
وحين وصلت إلى محافظة الأحساء اتضح أن الموقع غير صحيح، وأن لا أحد في الموقع وأن كل ما قاله البائع الافتراضي كذب ولم يعد يرد على المحادثات، وتم حذف إعلان البيع من الموقع الشهير".

آلية ضمان مصداقية البيع في المواقع الشهيرة

وطالب آل سهوً بأهمية إيجاد آلية لضمان مصداقية البائعين في مواقع البيع القوية في المملكة، وأن من المهم وضع تنظيم واشتراطات لحماية المستهلك للحد من عمليات الاحتيال المالي.
وتابع: علمت بعد ذلك بأن هناك أشخاصًا تم الاحتيال عليهم في عمليات شراء وهمية ودفعوا جزءًا من المبلغ تجاوز الـ4000 ريال".

إبلاغ الجهات الرسمية عن عمليات النصب وملاحقة المحتال

من جهته قال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "إن من المهم عدم السكوت على المحتالين، وأن يتم إبلاغ الجهات ذات الاختصاص للوقوف على القضية وملاحقة المحتال".
مضيفًا: "أن إحدى أهم الوسائل المتخصصة في هذا المجال تطبيق "كلنا أمن" الذي يتخصص في استقبال قضايا الاحتيال، فهي خدمة مهمة يستفيد منها المواطن والمقيم، عبر تقديم البلاغ إلكترونيًا.

عمليات الاحتيال تستهدف المملكة ودول الخليج

يشار إلى أن عصابات الاحتيال المالي تستهدف المملكة ودول الخليج، إذ تشير الإحصاءات إلى تطور أساليب الاحتيال في كل يوم وذلك على الصعيد العالمي.
ففي عام 2022 تشير إحصاءات إلى أن نحو 137 ألف زيارة من قبل متصفحين لشبكة الإنترنت زاروا نحو 503 إعلانات احتيالية في يوم واحد في الدول العربية.

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