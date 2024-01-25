تعمل بتكنولوجيا المغنطة.. الكشف عن مميزات أحدث سيارة في العالم

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أعلن مؤخراً عن أحدث نموذج للسيارات في العالم، يعمل عبر تقنية الارتفاع المغناطيسي، وهي مفهوم جديد لا يمكن طرحه في السوق إلا مع توفر الطرقات أو الخطوط المغناطيسية مصممة لها خصيصاً. اضافة اعلان





السياراة الثورية من تصميم فتاة في الـ 23 عاما



السيارة الجديدة تستطيع الدوران في جميع الاتجاهات



قطارات أسرع من الطارئرات بتقنية الارتفاع المغناطيسي



مشروع أيلون ماسك "هايبر لوب" للنقل



صمم سيارة “ذا فلوت” الثورية، خريجة جامعة شنغهاي جياو تونغ، يوشين كاي (23 عاماً)، والتي حصلت على بكالوريوس في الهندسة، اختصاص التصميم الصناعي.يُظهر مقطع فيديو للسيارة المذهلة، آلة ذات زجاج خارجي شفاف ومقاعد فضية وأبواب منزلقة، إلا أن أكثر ما يميزها هو افتقارها للعجلات، واعتمادها أثناء سيرها على تقنية الارتفاع المغناطيسي.ويميز سيارة “ذا فلوت” عدم اعتمادها على اتجاه واحد، حيث ستكون قادرة على الدوران في جميع الاتجاهات، إضافة إلى إمكانية توصيل كل حجرة منها بكبسولات أخرى.وقد فازت سيارة “ذا فلوت” بمسابقة للتصميم المبتكر، أجرتها شركة تصنيع السيارات الفرنسية رينو تحت شعار "العصر الجديد للقيادة الذاتية". وفقأ لـ "ذا صن".وأكملت شركة السكك الحديدية الصينية مؤخراً اختبارات الأداء الناجحة للجيل التالي من القطارات عالية السرعة، والتي من المتوقع أن تسافر بشكل أسرع من الطائرات باستخدام تقنية "ماغليف".وتعمل القطارات ضمن أنبوب فارغ، حيث سيتفاعل المغناطيس الموجود فيها مع المعدن الموجود على جانبي الأنبوب، لتحلق في الهواء وتندفع إلى الأمام.وفي مشروع آخر لشركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك، تم تصميم نظام “هايبر لوب” للنقل، والذي يتمثل بحجرات مكوكية عالية السرعة تسير عبر أنبوب مفرغ من الهواء عن طريق تقنية الارتفاع المغناطيسي.