الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على مواصفات وأسعار سيارة "تسلا" الجديدة "سايبر تراك" (صور)

سيارة سايبر تراك
سيارة سايبر تراك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

شرعت تسلا رسمياً في تسليم أولى وحدات سيارتها الجديدة سايبر تراك Cybertruck لعملائها بعد تأخير طويل، بسبب صعوبات واجهتها الشركة على مستوى خطوط الإنتاج تزامنت مع تعطل سلاسل الإمداد بسبب جائحة كورونا.اضافة اعلان
والخميس، سلم المدير التنفيذي لتسلا إيلون ماسك بشكل شخصي أولى السيارات لأصحابها خلال حفل في مدينة أوستن بولاية تكساس في حدث تم بثه على منصة X، التي يملكها الملياردير الأمريكي.

أهم مواصفات سايبر تراك

والسيارة المثيرة بشكلها غير التقليدي، مصنوعة من الفولاذ اللامع المقاوم للصدأ وذات منحنيات قليلة إلى منعدمة.
ويقول ماسك إن التصميم مستوحى من سيارة تحولت إلى غواصة ظهرت في أحد الأفلام الأمريكية عام 1977.


3 فئات من سايبر تراك

وطرحت تسلا 3 فئات من سيارة Cybertruck، يختلف سعرها مع اختلاف مواصفاتها التقنية.
والفئة الأعلى تسمى Cyberbeast، ويبدأ سعرها من 99 ألفاً و990 دولاراً، ويظهر الموقع الرسمي للشركة أن مداها التقريبي يصل إلى 320 ميلاً، بزمن تسارع يبلغ 2.6 ثانية (من 0 إلى 100 كيلومتر)، وبسرعة قصوى تصل إلى 130 ميلاً في الساعة (نحو 209 كيلومتر في الساعة).
وتولد هذه الفئة 845 حصاناً و10.296 رطلاً في القدم من عزم الدوران، وتستطيع جر حمولة بنحو 5 أطنان. وتبدأ عملية تسليم هذه النسخة في عام 2024.
والنسخة الأقل هي ALL-WHEEL DRIVE بدفع رباعي، يبدأ سعرها من 79 ألفاً و990 دولاراً، بمدى 340 ميلاً تقريباً، وتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 4.1 ثانية، وتولد 600 حصان، وعزم دوران يبلغ 7 آلاف و435 رطلاً في القدم، ويشرع في تسليم هذه الفئة أيضاً خلال العام المقبل 2024.
والفئة الأرخص هي REAR-WHEEL DRIVE التي ستكون متاحة ابتداء من 2025، وتتوفر بسعر 60 ألفاً و990 دولاراً، ويبلغ مداها 250 ميلاً، بزمن تسارع يقدر بـ 6.5 ثانية.
وخلال الكشف عنها عام 2019، أخذ كبير مصممي تسلا، فرانز فون هولزهاوزن، كرة معدنية لإظهار نافذة "الزجاج المدرع" غير القابلة للكسر للشاحنة، لكنه حطمها.
وأعاد هولزهاوزن التجربة الخميس، برمي كرة بيسبول على نافذة Cybertruck، وارتدت دون إحداث أي ضرر هذه المرة.


تحديات السوق

وفي 2019 قال ماسك إن سعر السيارة سيبلغ 40 ألف دولار، وأن النسخة الأحدث ستكون قادرة على السفر إلى مسافة 500 ميل أو أكثر بشحنة واحدة، لكن الأرقام الحالية غير ذلك.
تعد سايبر تراك، وهي أول طراز جديد لشركة تسلامنذ نحو 4 سنوات، مرحلة بالغة الأهمية لسمعتها كشركة مصنعة للمركبات المبتكرة. في الوقت الذي يعاني فيه القطاع ككل من تراجع الطلب على السيارات الكهربائية والمنافسة المتزايدة من الشركات الأخرى.
وتعد سايبر تراك أيضاً أساسية لتوليد المبيعات، ولكن ليس إلى حد الطرازين 3 وY الذين تقدمهما الشركة.
وتدخل سايبر تراك، التي تأخرت عامين عن الموعد المحدد، سوق الشاحنات الضيق والمربح للغاية، وتتنافس مع أمثال F150 Lightning وهي النسخة الكهربائية من الشاحنة الأكثر مبيعاً من شركة فورد في الولايات المتحدة، و R1T من شركة ريفيان والنسخة الكهربائية من الشاحنة الشهيرة هامر من جنرال موتورز.
يبدأ سعر R1T من 73 ألف دولار، بينما يبدأ سعر F-150 Lightning عند حوالي 50 ألف دولار، وتبلغ تكلفة سيارة Hummer EV الأكبر والأقوى أكثر من 96 ألف دولار.
وقال ماسك الشهر الماضي: "لقد حفرنا قبرنا بأنفسنا مع Cybertruck"، محذراً من أن الأمر سيستغرق من عام إلى 18 شهراً لجعل السيارة مساهماً كبيراً في التدفق النقدي لشركة تسلا.
وتراجع سهم تسلا بأكثر من 2% في التداولات الممتدة، بعد أن أنهى الجلسة متراجعاً بنسبة 1.6% عند 240.08 دولاراً للسهم الواحد.

اقرأ أيضا

سيارة كهربائية
2:19 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

أثناء سيرها على الطريق.. تكنولوجيا جديدة لشحن السيارات الكهربائية

النعاس عند قيادة السيارات
11:34 م السبت، 02 ديسمبر 2023

نصائح مهمة لتفادي تعطل محرك السيارة في الشتاء

بطارية السيارة
12:01 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

توقعات بتراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية .. لهذا السبب

وزارة الصحة
11:55 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

"الصحة" تحدد شروطًا لمدراء ومشرفي الجودة وسلامة المرضى

اقرأ أيضا

رقم تاريخي لمبيعات السيارات في المملكة هذا العام.. (تفاصيل)

6 حالات يجب معها تجنب قيادة السيارة

"السيارة النباتية".. مفهوم جديد في عالم السيارات الكهربائية المتميزة

منها تويوتا ومرسيدس.. حقائق لا تعرفها عن معاني أسماء السيارات

أسباب انفجار إطار السيارة على الطريق.. تحذيرات ونصائح مهمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سيارة كهربائية 2:19 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

أثناء سيرها على الطريق.. تكنولوجيا جديدة لشحن السيارات الكهربائية

مقاعد من جلود نباتية 4:17 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

"السيارة النباتية".. مفهوم جديد في عالم السيارات الكهربائية المتميزة

معاني أسماء السيارات 11:17 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

منها تويوتا ومرسيدس.. حقائق لا تعرفها عن معاني أسماء السيارات

السيارات الكهربائية 11:48 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

19 % ممن يرغبون في شراء سيارة جديدة يختارون الكهربائية

اقرأ أيضا

السيارات الكهربائية
11:48 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

19 % ممن يرغبون في شراء سيارة جديدة يختارون الكهربائية

تويوتا تندرا
7:05 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. خلل يؤدي لحادث مميت .. التجارة تستدعي أكثر من 13 ألف مركبة "تويوتا هايلاندر"

شركة شاومي1
2:10 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

"شاومي" تفاجئ الجميع وتقرر إنتاج سيارة كهربائية.. التفاصيل

البنزين
5:34 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

ما الأضرار المتوقعة عند وضع البنزين في سيارة الديزل أو العكس؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبارات الدور الثاني
6:22 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. اليوم اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين ومواد التعثر للثانوية 1444

أمطار على منطقة المدينة المنورة
5:06 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار على منطقة المدينة حتى هذه الساعة

جو بايدن
5:15 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

مسلمون يتعهدون بـ "التخلي عن بايدن" في انتخابات 2024 بسبب حرب غزة

النوم على البطن
4:21 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

منها هبوط العمود الفقري.. 5 أضرار للنوم على البطن

جوجل واتساب
4:03 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. 7 وسائل تجنبك هذا القرار الصادم من جوجل لمستخدمي واتساب

مواقيت الصلاة
2:49 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. الأحد 19 جمادى الأولى.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في الدمام