تعرف على مواصفات وأسعار سيارة "تسلا" الجديدة "سايبر تراك" (صور)

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شرعت تسلا رسمياً في تسليم أولى وحدات سيارتها الجديدة سايبر تراك Cybertruck لعملائها بعد تأخير طويل، بسبب صعوبات واجهتها الشركة على مستوى خطوط الإنتاج تزامنت مع تعطل سلاسل الإمداد بسبب جائحة كورونا. اضافة اعلان

والخميس، سلم المدير التنفيذي لتسلا إيلون ماسك بشكل شخصي أولى السيارات لأصحابها خلال حفل في مدينة أوستن بولاية تكساس في حدث تم بثه على منصة X، التي يملكها الملياردير الأمريكي.





أهم مواصفات سايبر تراك



3 فئات من سايبر تراك



تحديات السوق



والسيارة المثيرة بشكلها غير التقليدي، مصنوعة من الفولاذ اللامع المقاوم للصدأ وذات منحنيات قليلة إلى منعدمة.ويقول ماسك إن التصميم مستوحى من سيارة تحولت إلى غواصة ظهرت في أحد الأفلام الأمريكية عام 1977.وطرحت تسلا 3 فئات من سيارة Cybertruck، يختلف سعرها مع اختلاف مواصفاتها التقنية.والفئة الأعلى تسمى Cyberbeast، ويبدأ سعرها من 99 ألفاً و990 دولاراً، ويظهر الموقع الرسمي للشركة أن مداها التقريبي يصل إلى 320 ميلاً، بزمن تسارع يبلغ 2.6 ثانية (من 0 إلى 100 كيلومتر)، وبسرعة قصوى تصل إلى 130 ميلاً في الساعة (نحو 209 كيلومتر في الساعة).وتولد هذه الفئة 845 حصاناً و10.296 رطلاً في القدم من عزم الدوران، وتستطيع جر حمولة بنحو 5 أطنان. وتبدأ عملية تسليم هذه النسخة في عام 2024.والنسخة الأقل هي ALL-WHEEL DRIVE بدفع رباعي، يبدأ سعرها من 79 ألفاً و990 دولاراً، بمدى 340 ميلاً تقريباً، وتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 4.1 ثانية، وتولد 600 حصان، وعزم دوران يبلغ 7 آلاف و435 رطلاً في القدم، ويشرع في تسليم هذه الفئة أيضاً خلال العام المقبل 2024.والفئة الأرخص هي REAR-WHEEL DRIVE التي ستكون متاحة ابتداء من 2025، وتتوفر بسعر 60 ألفاً و990 دولاراً، ويبلغ مداها 250 ميلاً، بزمن تسارع يقدر بـ 6.5 ثانية.وخلال الكشف عنها عام 2019، أخذ كبير مصممي تسلا، فرانز فون هولزهاوزن، كرة معدنية لإظهار نافذة "الزجاج المدرع" غير القابلة للكسر للشاحنة، لكنه حطمها.وأعاد هولزهاوزن التجربة الخميس، برمي كرة بيسبول على نافذة Cybertruck، وارتدت دون إحداث أي ضرر هذه المرة.وفي 2019 قال ماسك إن سعر السيارة سيبلغ 40 ألف دولار، وأن النسخة الأحدث ستكون قادرة على السفر إلى مسافة 500 ميل أو أكثر بشحنة واحدة، لكن الأرقام الحالية غير ذلك.تعد سايبر تراك، وهي أول طراز جديد لشركة تسلامنذ نحو 4 سنوات، مرحلة بالغة الأهمية لسمعتها كشركة مصنعة للمركبات المبتكرة. في الوقت الذي يعاني فيه القطاع ككل من تراجع الطلب على السيارات الكهربائية والمنافسة المتزايدة من الشركات الأخرى.وتعد سايبر تراك أيضاً أساسية لتوليد المبيعات، ولكن ليس إلى حد الطرازين 3 وY الذين تقدمهما الشركة.وتدخل سايبر تراك، التي تأخرت عامين عن الموعد المحدد، سوق الشاحنات الضيق والمربح للغاية، وتتنافس مع أمثال F150 Lightning وهي النسخة الكهربائية من الشاحنة الأكثر مبيعاً من شركة فورد في الولايات المتحدة، و R1T من شركة ريفيان والنسخة الكهربائية من الشاحنة الشهيرة هامر من جنرال موتورز.يبدأ سعر R1T من 73 ألف دولار، بينما يبدأ سعر F-150 Lightning عند حوالي 50 ألف دولار، وتبلغ تكلفة سيارة Hummer EV الأكبر والأقوى أكثر من 96 ألف دولار.وقال ماسك الشهر الماضي: "لقد حفرنا قبرنا بأنفسنا مع Cybertruck"، محذراً من أن الأمر سيستغرق من عام إلى 18 شهراً لجعل السيارة مساهماً كبيراً في التدفق النقدي لشركة تسلا.وتراجع سهم تسلا بأكثر من 2% في التداولات الممتدة، بعد أن أنهى الجلسة متراجعاً بنسبة 1.6% عند 240.08 دولاراً للسهم الواحد.