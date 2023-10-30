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تعرف على ثمن ومواصفات أغلى سيارة في التاريخ

أغلى سيارة
أغلى سيارة في التاريخ
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يعرض بيت المزاد الأمريكي سيارة فيراري GTO 250 قريبًا للبيع في مزاد RM Sotheby's، ويتوقع أن تكسر السيارة الأرقام القياسية لتكون أغلى سيارة تم بيعها في أي مزاد حتى الآن.اضافة اعلان


حاملة اللقب فيراري أيضًا

جدير بالذكر أن نسخة أخرى من فيراري GTO 250 تحمل هذا اللقب بالفعل، بعد بيع نسخة نادرة منها في عام 2018 بسعر 48.405 مليون دولار، ما يعادل 181 مليون ريال.


السر في محرك السيارة

ويميز النسخة الجديدة التي سيتم عرضها للبيع قريباً هو استلامها لمحرك 4.0 لتر 12 سلندر في بداية عمرها عوضاً عن محرك 3.0 لتر 12 سلندر بقوة 300 حصان، وهو المحرك المستخدم في معظم نسخ الموديل.
ورفضت فيراري بيع هذه النسخة في البداية وفضّلت الإبقاء عليها لاختبارها واستعراضها باستمرار، وشاركت السيارة في أول سباق لها في نوربورغرينغ في عام 1962.


سباق لومان الفرنسي

وشاركت السوبركار الإيطالية في سباق لومان الفرنسي للتحمل بنسخة معدلة من المحرك لرفع القوة إلى 390 حصان، ولكن واجه المحرك المعدل إشكاليات أثناء السباق وارتفعت درجة حرارته.
وانتهت السيارة في المركز الرابع في لومان.. وفي النهاية قررت فيراري وضع محرك 3.0 لتر القياسي وبيعها لمالك خاص لاحقاً.


مجمع سيارات أمريكي
وتمكن مجمع سيارات أمريكي من اقتناء السيارة النادرة في الثمانينيات، وهو نفسه الذي قرر عرضها الآن للبيع في مزاد أمريكي مفتوح الشهر القادم.

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