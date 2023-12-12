الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

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تعرف على الشروط.. المصريون واليمنيون الأكثر استئجارًا للسيارات

استئجارًا للسيارات
استئجار السيارات في المملكة
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تصدر المواطنون استئجار المركبات لدي مكاتب التأجير خلال 2023 بنحو 1.410.410 مستأجر، وسجل عدد المصريين المستأجرين 145.820 مستأجر، ثم الجنسية اليمنية بـ140.034 مستأجر. اضافة اعلان
وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن عدد المستأجرين من الجنسية الباكستانية 87.081 مستأجر، وسجل إجمالي عدد الجنسيات الأخرى 737.771 مستأجر.

شروط تأجير السيارات في المملكة

تشمل الشروط، شروط تخص المستأجر، وشروط شركات تأجير السيارات، وشروط العقد.

شروط مستأجر السيارة:

1ـ ألا تقل مدة الاستئجار عن يوم واحد (24 ساعة).
2ـ أن يكون لديه بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول.
3ـ أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول تسمح له بالقيادة داخل المملكة خلال فترة التعاقد.
4ـ أن يكون سجله الجنائي خالٍ من أي سوابق.
5ـ ألا يصاب بالأمراض المعدية وإثبات عدم تعاطي المواد المخدرة.
6ـ استيفاء متطلبات التأمين المحدّدة في بنود وثيقة تأمين السيارة.
7ـ شروط شركة تأجير السيارات

شروط شركات تأجير السيارات

ـ ألا يزيد عمر السيارة المعروضة للإيجار عن 5 سنوات من تاريخ تصنيعها.
ـ حصول المنشأة على موافقة من الحكومة لممارسة نشاط تأجير السيارات.
ـ أن يكون للسيارة رخصة سير سارية المفعول.
ـ أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
ـ وجود شهادة فحص فني للسيارة سارية المفعول.
ـ وجود وثيقة تأمين على السيارة سارية المفعول.

شروط صحة عقد التأجير

1ـ أن يحتوي على رقم وتاريخ إبرامه، وبيانات مفصلة حول المؤجر والمستأجر والسيارة المؤجرة والمصرح لهم بقيادتها.
2ـ أن يتضمن جميع البيانات المتعلقة بوثيقة تأمين السيارة.
3ـ أن يوضح نوع التغطية التأمينية للسيارة المراد تأجيرها.
4ـ أن يذكر القراءة الحالية للمسافة التي قطعتها السيارة بالكيلومتر، وتحديد المسافة المسموح للمستأجر قطعها خلال فترة الاستئجار.
5ـ أن يوضح طريقة الدفع، ومقدار الدفعة المقدمة (إن وجدت)، والمبلغ المتبقي.
6ـ أن يتضمن موعد ومكان تسليم واستلام السيارة، وقيمة الرسوم الإضافية في حال تغيير المكان الاستلام أو التسليم المتفق عليه.
7ـ أن يحتوي على سرد مفصل عن حالة السيارة كاملةً من الداخل والخارج.

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