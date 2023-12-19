تعرف على أعطال سيارتك من لون العادم

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يؤكد خبراء السيارات، أن لون العادم الذي يخرج من سيارتك قد يعطي إشارة إلى وجود مشكلة أو خلل في السيارة يحتاج إلى الصيانة.

وإليك بعض الأعطال المحتملة التي يمكن أن ترتبط بألوان محددة لعادم السيارة كالتالي: اضافة اعلان





لون عادم السيارة والأعطال الفنية



اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة



1. عادم أبيض:إذا كان العادم أبيضاً ويتصاعد بكميات كبيرة، فقد تكون هناك مشكلة في نظام التبريد مثل تسرب الماء إلى الأسطوانات. قد يشير أيضًا إلى وجود ترسبات في خزان الوقود أو استخدام وقود ذو نوعية منخفضة.2. عادم أسود داكن:قد يشير العادم الأسود الداكن إلى وجود خلل في نظام الوقود، مثل حقن الوقود بشكل غير صحيح أو وجود ترسبات في البخاخات. قد يكون هناك أيضًا تلوث في الهواء المحيط بسبب حرق الزيت أو استخدام زيت المحرك غير المناسب.3. عادم أزرق:إذا كان العادم أزرق اللون، فقد يكون هناك تسرب في زيت المحرك ودخوله إلى الأسطوانات، مما يعني وجود مشكلة في الأجزاء المسؤولة عن الحركة الكاملة للمكبس والأسطوانة.4. عادم رمادي:يشير العادم الرمادي إلى احتراق غير كامل للوقود، ويمكن أن يكون سببه وقود غير نظيف أو بخاخات وفلاتر هواء ملوثة أو تلف في نظام الاحتراق.ويؤكد الخبراء، أن لون العادم الذي تراه، ومهما كان لونه، يُنصح بإجراء فحص شامل للسيارة من قبل فني متخصص لتحديد السبب الدقيق للمشكلة.أيضا قد يتطلب ذلك فحص النظام الكهربائي ونظام الوقود ونظام الاحتراق وغيرها من الأجزاء المرتبطة بأداء المحرك.