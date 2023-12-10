الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تسلا تواجه الغرامة بسبب انتهاكات السلامة.. تعرف على التفاصيل

سيارات تسلا
شركة تسلا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
اتهمت إدارة الصحة والسلامة المهنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، شركة "تسلا"، بارتكاب 5 مخالفات تتعلق بالسلامة، بسبب تعرض عاملة لإصابة خطيرة.

حادث خطير لعاملةاضافة اعلان


يأتي ذلك بسبب أن العاملة علقت علقت داخل سيارة من طراز "موديل واي" في مصنع الشركة بمدينة فريمونت في كاليفورنيا، في وقت سابق من العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووفقاً لوثائق حصلت عليها وكالة "بلومبرغ"، لم تتحقق شركة صناعة السيارات الكهربائية من فصل الكهرباء عن سير ناقل أثناء فحص موظفين للجودة. 

تغريم شركة تسلا


ووفقا للوثائق فقد علقت موظفة في سيارة، بعدما ضرب بابها المفتوح بوابة رأسية ثابتة في مصنع تسلا بفريمونت في أبريل.

 واقترحت إدارة كاليفورنيا للصحة والسلامة المهنية، تغريم تسلا 18 ألف دولار بسبب المخالفة "الجسيمة".

اقرأ أيضا

الحد من استخدام البنزين
4:13 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

6 إجراءات تسهم في الحد من استخدام البنزين والانبعاثات

تويوتا سيارات كهربائية
11:19 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

"تويوتا" تعلن طرح سيارات كهربائية بمزايا جديدة.. و"فيات" تدخل السباق

زيت محرك السيارة
2:36 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

هل يلزم تغيير زيت محرك السيارة مع بداية فصل الشتاء؟

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم
7:45 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

رئيس الهيئة العامة للمنافسة يكشف سر التلاعب في قطع غيار السيارات (فيديو)

اقرأ أيضا

4 أسباب لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة

7 مميزات و4 عيوب.. معلومات تهمك عن السيارات ذاتية القيادة

تعرف على مواصفات وأسعار سيارة "تسلا" الجديدة "سايبر تراك" (صور)

أثناء سيرها على الطريق.. تكنولوجيا جديدة لشحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لتفادي تعطل محرك السيارة في الشتاء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سيارة سايبر تراك 5:49 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

تعرف على مواصفات وأسعار سيارة "تسلا" الجديدة "سايبر تراك" (صور)

اقرأ أيضا

بطارية السيارة
12:01 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

توقعات بتراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية .. لهذا السبب

وزارة الصحة
11:55 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

"الصحة" تحدد شروطًا لمدراء ومشرفي الجودة وسلامة المرضى

سيارات
11:19 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

رقم تاريخي لمبيعات السيارات في المملكة هذا العام.. (تفاصيل)

النعاس عند قيادة السيارات
4:35 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

6 حالات يجب معها تجنب قيادة السيارة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
1:01 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. الأحد 26 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

GA7zYPuXoAAw0Bk
12:08 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

بيان عاجل من حساب المواطن بشأن مستحقات شهر ديسمبر

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:02 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات إكمال بيانات المنشأة في تأميناتي أعمال

الأمن العام1
6:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. ضربات أمنية تستهدف مواطنين ووافدين في القصيم وجازان والمدينة (تفاصيل)

وزارة الحج والعمرة
5:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 مخالفات .. إلغاء تراخيص شركات للحج والعمرة بقرار رسمي من الوزارة

وزارة الداخلية
4:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بحائل وتكشف جريمته