تسلا تواجه الغرامة بسبب انتهاكات السلامة.. تعرف على التفاصيل

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اتهمت إدارة الصحة والسلامة المهنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، شركة "تسلا"، بارتكاب 5 مخالفات تتعلق بالسلامة، بسبب تعرض عاملة لإصابة خطيرة.





حادث خطير لعاملة اضافة اعلان



تغريم شركة تسلا



يأتي ذلك بسبب أن العاملة علقت علقت داخل سيارة من طراز "موديل واي" في مصنع الشركة بمدينة فريمونت في كاليفورنيا، في وقت سابق من العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.ووفقاً لوثائق حصلت عليها وكالة "بلومبرغ"، لم تتحقق شركة صناعة السيارات الكهربائية من فصل الكهرباء عن سير ناقل أثناء فحص موظفين للجودة.ووفقا للوثائق فقد علقت موظفة في سيارة، بعدما ضرب بابها المفتوح بوابة رأسية ثابتة في مصنع تسلا بفريمونت في أبريل.واقترحت إدارة كاليفورنيا للصحة والسلامة المهنية، تغريم تسلا 18 ألف دولار بسبب المخالفة "الجسيمة".