تسلا تستدعي كل سياراتها في أمريكا.. ما الأمر؟

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قررت شركة السيارات الكهربائية تسلا استدعاء جميع سياراتها تقريباً المباعة في الولايات المتحدة، لإصلاح خلل في نظام مساعد السائق الإلكتروني "أوتو بايلوت". اضافة اعلان





خطة الاستدعاء



حوادث تصادم



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وأوضحت الشركةن أن خطة الاستدعاء تشمل الطرز الأربعة التي تنتجها الشركة التي أسسها ويرأسها الملياردير إيلون ماسك، من 2012 إلى 2023.ويبلغ عدد السيارات المعنية حوالي 2 مليون مزودة بنظام مساعد السائق، وهي تقريباً كل السيارات التي بيعه في الولايات المتحدة منذ إطلاق النظام في 2015.وجاء قرار شركة تسلا، بعد تحقيقات إدارة السلامة المرورية الأمريكية في حوادث تصادم سيارات تسلا المزودة بتكنولوجيا أوتو بايلوت على مدى عامين، التي كشفت أن نظام مراقبة السائق في أوتوبايلوت يعاني من خلل جزئي، وتحتاج السيارات إلى تعديل خاصية مساعد السائق لإصلاحه.وأكدت شركة تسلا أنها ستضيف ضمانات جديدة لمنع سوء استعمال النظام المتطور الذي تقدمه، بما في ذلك ضمان استمرار انتباه السائق للطريق أثناء تشغيله.كما أعلنت تسلا أنها تعتزم طرح تحديث جديد لبرنامج تشغيل النظام عبر الإنترنت لإضافة المزيد من أدوات التحكم والتحذير إلى السيارات التي ستستدعيها لتشجيع السائق على تحمل مسؤولية القيادة أثناء تشغيل النظام.