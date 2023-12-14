تسلا تستدعي كل سياراتها في أمريكا.. ما الأمر؟

أ أ
قررت شركة السيارات الكهربائية تسلا استدعاء جميع سياراتها تقريباً المباعة في الولايات المتحدة، لإصلاح خلل في نظام مساعد السائق الإلكتروني "أوتو بايلوت".
خطة الاستدعاء
وأوضحت الشركةن أن خطة الاستدعاء تشمل الطرز الأربعة التي تنتجها الشركة التي أسسها ويرأسها الملياردير إيلون ماسك، من 2012 إلى 2023.
ويبلغ عدد السيارات المعنية حوالي 2 مليون مزودة بنظام مساعد السائق، وهي تقريباً كل السيارات التي بيعه في الولايات المتحدة منذ إطلاق النظام في 2015.
حوادث تصادم
وجاء قرار شركة تسلا، بعد تحقيقات إدارة السلامة المرورية الأمريكية في حوادث تصادم سيارات تسلا المزودة بتكنولوجيا أوتو بايلوت على مدى عامين، التي كشفت أن نظام مراقبة السائق في أوتوبايلوت يعاني من خلل جزئي، وتحتاج السيارات إلى تعديل خاصية مساعد السائق لإصلاحه.
وأكدت شركة تسلا أنها ستضيف ضمانات جديدة لمنع سوء استعمال النظام المتطور الذي تقدمه، بما في ذلك ضمان استمرار انتباه السائق للطريق أثناء تشغيله.
كما أعلنت تسلا أنها تعتزم طرح تحديث جديد لبرنامج تشغيل النظام عبر الإنترنت لإضافة المزيد من أدوات التحكم والتحذير إلى السيارات التي ستستدعيها لتشجيع السائق على تحمل مسؤولية القيادة أثناء تشغيل النظام.
اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)