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"تسلا" تزيح "تويوتا كورولا" من عرش السيارات الأكثر شعبية

تسلا واي
سيارات تسلا واي
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أطاحت سيارة الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، “تسلا واي”، العملاق الياباني “تويوتا” من صدارة التصنيف العالمي لأكثر المركبات مبيعاً.اضافة اعلان

سيارات تسلا تزيح كورولا من العرش

وجاء تراجع العملاق الياباني تويوتا كورولا بعد أن سيطرت على السوق لعقود من الزمن.
وحظيت سيارة تويوتا كورولا خلال العشرين عاماً الماضية، بشعبية كبيرة لم يسبق لها مثيل، وكان من الصعب على أي فئة أخرى أن تنافسها في المبيعات حول العالم.

تسلا أكثر السيارات اقتناء في العالم

وبسطت “تسلا واي” سيطرتها المطلقة على السوق كأكثر المركبات اقتناء من قبل المستهلكين حول العالم، وحتى نهاية نوفمبر 2023، لتزيح بذلك “تويوتا كورولا” عن صدارة التصنيف العالمي.
وأشار تقرير سوق السيارات العالمية حتى نوفمبر 2023، إلى أن المركبة الكهربائية “تسلا واي”، نمت مبيعاتها بشكل لافت بنسبة 57.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

1.06 مليون سيارة حجم مبيعات "تسلا واي"

وأوضح التقرير، أن أكثر أنواع المركبات مبيعاً، حول العالم خلال 2023، أن فئة “تسلا واي” باعت نحو 1.06 مليون سيارة جديدة خلال 11 شهراً من 2023.
وحلت ثانياً اليابانية “تويوتا كورولا”، التي تصدرت التصنيف لسنوات عدة، حيث أعلنت الشركة أنها باعت نحو 1.01 مليون مركبة بنمو 0.7%، منذ مطلع 2023 وحتى نوفمبر الماضي.

تويوتا راف تراجعت للمركز الثالث عالميا في 2023

وأوضح تقرير “أكثر فئات المركبات مبيعاً في العالم عام 2023”، أن تويوتا “راف 4” RAV4، تراجعت إلى المركز الثالث بالتنصيف بمبيعات وصلت إلى 819,780 سيارة جديدة بنمو 3.6%.

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