تسلا تخفض أسعار سيارتها "موديل واي"

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قررت شركة تسلا تخفيض أسعار طرازها "موديل واي" من السيارات الكهربائية في أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، بعد أسبوع من إقدامها على الخطوة نفسها في الصين. اضافة اعلان





"تسلا" تخفض أسعار السيارات الكهربائية في أوروبا



هبوط أسهم الشركة المنافسة مرسيدس بنز



تخفيض أسعار تسلا في ألمانيا 5 آلاف يورو



تخفيض 6.7% من أسعار تسلا في فرنسا



وقامت تسلا باتخاذ هذا الإجراء في مواجهة عدم اليقين المحيط بحجم الطلب على المركبات الكهربائية.وتسبب خفض الأسعار، وتقليص بنكي (يو.بي.إس) وويلز فارغو للمستهدفات السعرية، في هبوط سعر سهم تسلا ثلاثة بالمئة، في استمرار للبداية الضعيفة لسهم الشركة في 2024.وهبطت أسهم الشركات المنافسة مرسيدس بنز غروب وفولكسفاغن وبي.إم.دبليو المدرجة كلها في البورصة الألمانية بين 2.3 و3.3 بالمئة.وانخفض سهم فورد موتور اثنين بالمئة، ونزل سهم جنرال موتورز 1.1 بالمئة، في الأسواق الأمريكية.وخفضت تسلا في ألمانيا أسعار سيارتها (موديل واي لونج رينج) بواقع خمسة آلاف يورو إلى 49990 يورو (54340 دولارا).وخفضت أسعار (موديل واي بيرفورمانس) بخمسة آلاف يورو أيضا إلى 55990 يورو، ما يمثل انخفاضا بواقع تسعة بالمئة و8.1 بالمئة عن أسعارهما السابقة.وخفضت الشركة أسعار سيارتها (موديل واي) 6.7 بالمئة في فرنسا، وفي الدنمرك بما يصل إلى 10.8 بالمئة.وأفادت شبكة سي.إن.بي.سي بأن أسعار (موديل واي) في هولندا تقلصت لما يصل إلى 7.7 بالمئة وأن تسلا خفضت الأسعار في النرويج بين 5.6 و7.1 بالمئة.