الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تسلا تخفض أسعار سيارتها "موديل واي"

سيارات تسلا
سيارات شركة "تسلا"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قررت شركة تسلا تخفيض أسعار طرازها "موديل واي" من السيارات الكهربائية في أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، بعد أسبوع من إقدامها على الخطوة نفسها في الصين.اضافة اعلان

"تسلا" تخفض أسعار السيارات الكهربائية في أوروبا

وقامت تسلا باتخاذ هذا الإجراء في مواجهة عدم اليقين المحيط بحجم الطلب على المركبات الكهربائية.
وتسبب خفض الأسعار، وتقليص بنكي (يو.بي.إس) وويلز فارغو للمستهدفات السعرية، في هبوط سعر سهم تسلا ثلاثة بالمئة، في استمرار للبداية الضعيفة لسهم الشركة في 2024.

هبوط أسهم الشركة المنافسة مرسيدس بنز

وهبطت أسهم الشركات المنافسة مرسيدس بنز غروب وفولكسفاغن وبي.إم.دبليو المدرجة كلها في البورصة الألمانية بين 2.3 و3.3 بالمئة.
وانخفض سهم فورد موتور اثنين بالمئة، ونزل سهم جنرال موتورز 1.1 بالمئة، في الأسواق الأمريكية.

تخفيض أسعار تسلا في ألمانيا 5 آلاف يورو

وخفضت تسلا في ألمانيا أسعار سيارتها (موديل واي لونج رينج) بواقع خمسة آلاف يورو إلى 49990 يورو (54340 دولارا).
وخفضت أسعار (موديل واي بيرفورمانس) بخمسة آلاف يورو أيضا إلى 55990 يورو، ما يمثل انخفاضا بواقع تسعة بالمئة و8.1 بالمئة عن أسعارهما السابقة.

تخفيض 6.7% من أسعار تسلا في فرنسا

وخفضت الشركة أسعار سيارتها (موديل واي) 6.7 بالمئة في فرنسا، وفي الدنمرك بما يصل إلى 10.8 بالمئة.
وأفادت شبكة سي.إن.بي.سي بأن أسعار (موديل واي) في هولندا تقلصت لما يصل إلى 7.7 بالمئة وأن تسلا خفضت الأسعار في النرويج بين 5.6 و7.1 بالمئة.

اقرأ أيضا

عيب خطير يتسبب في استدعاء أكثر من 43 ألف سيارة تويوتا

بالصور.. مواصفات تويوتا تاكوما 2024

منها الفرامل وارتفاع الحرارة.. 13 مشكلة عليك حلها فورًا في سيارتك (صور)

شركة يابانية تكشف عن نماذج اختبارية لسيارات كهربائية مستقبلية

"هواوي" تكشف عن واحدة من أكثر السيارات العائلية فخامة وتطورًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سيارات تسلا 3:53 م الجمعة، 05 يناير 2024

تسلا تستدعي 1.6 مليون سيارة في الصين لهذا السبب

اقرأ أيضا

السيارات المستعملة
6:59 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

استقرار أسعار السيارات المستعملة في 2024

سيارات فولكس فاغن
2:43 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

فولكس فاغن تضيف نظام الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" إلى سياراتها

سيارة فولكس فاجن
7:05 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

لأول مرة.. "فولكس فاجن" تصنع سيارة جديدة مزودة بـ"تشات جي بي تي"

كيا1
4:42 م الأحد، 07 يناير 2024

أبرز المواصفات.. سيارات "كيا EV9" الكهربائية في المملكة قريبًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وظائف سار
3:36 م الخميس، 18 يناير 2024

رابط وخطوات التقديم في وظائف الخطوط الحديدية برواتب وبدلات مميزة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:02 م الخميس، 18 يناير 2024

تنبيه عاجل من التأمينات حول شراء مدد الخدمة المتبقية للسماح بالتقاعد المبكر

وزارة الداخلية
2:04 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. ارتكب جريمة بشعة في مكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن

أخبار السعودية
1:55 م الخميس، 18 يناير 2024

أخبار السعودية.. "الموارد" تُعدل "العمل المرن" ووظائف شاغرة برواتب تتجاوز 11 ألف ريال

111
1:14 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. "الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع.. أجواء مناسبة للتنزه

حساب المواطن - التسجيل
12:16 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن