تحريك دعاوى جزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة قرار مجلس إدارة الهيئة تحريك الدعاوى
الجزائية ضد 64 منشأة عاملة في قطاع السيارات، ما بين وكلاء وموزعين ومعارض
سيارات، ودراسة 15 طلب تسوية.
توجيه الاتهام ضد 79 منشأةوأضافت الهيئة في بيان، أن ذلك يأتي بعد اطلاع المجلس على نتائج الدراسة
والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وأقر توجيه الاتهام ضد 79 منشأة.
تحديد الأسعار وتقاسم المناطق.. أبزر الاتهاماتوشملت المخالفات الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق
الجغرافية، وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك.
التحقيق مع
منشأتين في قطاع المشروباتكما اطلع مجلس إدارة
الهيئة على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع تقديم
المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات.
وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين، إلى جانب اطلاعه على نتائج الدراسة والتحقيق مع (10) منشآت عاملة في مجال المقاولات، وقرر حفظ القضية لعدم الاختصاص.
نتائج التحقيق مع منشأة في نقل النفاياتواطلع المجلس
على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأة عاملة في قطاع جمع ونقل النفايات، وقرر حفظ
القضية لعدم تبين مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع المطاعم السحابية والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة.