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تحريك دعاوى جزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات

الهيئة العامة للمنافسة
الهيئة العامة للمنافسة
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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة قرار مجلس إدارة الهيئة تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة عاملة في قطاع السيارات، ما بين وكلاء وموزعين ومعارض سيارات، ودراسة 15 طلب تسوية.اضافة اعلان

توجيه الاتهام ضد 79 منشأة

وأضافت الهيئة في بيان، أن ذلك يأتي بعد اطلاع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وأقر توجيه الاتهام ضد 79 منشأة.

تحديد الأسعار وتقاسم المناطق.. أبزر الاتهامات

وشملت المخالفات الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية، وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك.

التحقيق مع منشأتين في قطاع المشروبات

كما اطلع مجلس إدارة الهيئة على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع تقديم
المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات.
وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين، إلى جانب اطلاعه على نتائج الدراسة والتحقيق مع (10) منشآت عاملة في مجال المقاولات، وقرر حفظ القضية لعدم الاختصاص.

نتائج التحقيق مع منشأة في نقل النفايات

واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأة عاملة في قطاع جمع ونقل النفايات، وقرر حفظ القضية لعدم تبين مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع المطاعم السحابية والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة.


التسوية مع منشأة في قطاع السيارات

كما اطلع المجلس على سير الإجراءات بشأن التسوية مع منشأة عاملة في قطاع السيارات، وأصدر في ضوء ذلك تفويضاً للرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع المنشأة، وتصحيح أوضاعها.

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