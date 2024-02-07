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تحذير أمريكي لقائدي هذه السيارات من عادة خطيرة

نظارات الواقع الافتراضي
نظارات الواقع الإفتراضي
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حذرت وزارة النقل الأمريكية سائقي شركة تسلا بشدة بعد ظهور فيديو وهم يقودون سياراتهم أثناء ارتداء نظارات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز الجديدة التي طورتها شركة "أبل".اضافة اعلان

تحذير للسائقين من ارتداء نظارات "أبل" الجديدة أثناء القيادة

ونشر وزير النقل، بيت بوتيجيج، على منصة "إكس"، مقطع فيديو لسائق شاحنة "تيسلا سايبر تراك" الكهربائية وهو يرتدي نظارات الواقع الافتراضي ويلوح بيديه بعيدا عن عجلة القيادة في طريق مزدحم.

يجب على السائق البشري السيطرة الكاملة على السيارة

وكتب بوتيجيج في منشوره "تذكير تتطلب جميع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة المتوفرة اليوم من السائق البشري أن يكون مسيطرا على السيارة، وأن ينشغل بشكل كامل في مهمة القيادة في جميع الأوقات".

انتشار الفيديوهات التي تصور السائقين يرتدون نظارات "فيجن برو"

وقد ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لأشخاص يقودون السيارات وهم يرتدون النظارات الجديدة التي طورتها "أبل" وأيديهم بعيدة عن عجلة القيادة.

انتشار الفيديوهات بعد طرح النظارة في الأسواق بأيام قليلة

ولم يتم طرح نظارة الواقع الافتراضي (في.آر) الذكية "فيجن برو" في الأسواق إلا يوم الجمعة الماضي.

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