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تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله-؛ تستضيف المملكة المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023م.اضافة اعلان

192 دولة تشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي

ويشارك في المؤتمر قادة الاتحاد البريدي العالمي وكبار مسؤولين من وزراء ورؤساء شركات رائدة وممثلي 192 دولة حول العالم؛ لبحث تطوير أعمال الخدمات البريدية وتعزيز دورها التنموي في ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
ورفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة البريد السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على رعايته الكريمة للمؤتمر.
منوهًا بالدور البارز لسمو ولي العهد - حفظه الله -؛ في دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق مشاريعها ومبادراتها التنموية والخدمية، وصولاً للمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030.

أهداف المملكة لاستضافة مؤتمر الاتحاد البريدي

وأوضح معاليه أن استضافة المملكة للمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي يعكس مكانتها البارزة على الساحة العالمية وما تتمتع به من ثقل كبير في المنظمات الدولية.
مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي لتطوير معايير تقديم الخدمات البريدية ودعم التجارة الإلكترونية.
إضافة إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البريدي واللوجستي وتوظيف الذكاء الاصطناعي.
وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين قارات العالم وأنموذجًا لمنظومة النقل المتكاملة.

جسور شراكات جديدة

من جانبه، أعرب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي ماساهيكو ميتوكي عن امتنانه لدعم المملكة العربية السعودية في استضافتها لكل من في القطاع من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لمشغلي البريد والشركاء، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد البريدي العالمي.
 وقال المدير العام للاتحاد البريدي العالمي في تصريح له بهذه المناسبة: يأتي هذا المؤتمر الاستثنائي في مرحلةٍ محورية للاتحاد البريدي العالمي، حيث نبني فيها جسور شراكات جديدة مع مختلف شرائح القطاع البريدي.
كما نسعى في هذا المؤتمر إلى ضمان تلبية الخدمات البريدية حول العالم لاحتياج الأفراد والشركات في بيئة تتسارع فيها التغيرات والتحولات والمساهمة في رسم ملامح مستقبل أكثر شمولاً واستدامة".
 ‎الجدير بالذكر أن المملكة حصلت على حق استضافة المؤتمر بعد فوزها بتصويت الدول الأعـضاء في الاتحاد البريدي العالمي خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس إدارة الاتحاد الذي انعقد في أكتوبر 2022 في العاصمة السويسرية بيرن.

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