"بي ام دبليو" تطرح سيارة كهربائية بقوة 1300 حصان

أ أ

أعلنت "بي إم دبليو" عن أنها في طور إنتاج نسخة كهربائية بالكامل من سيارة BMW M3، وذلك بالاعتماد على منصة نوي كلاس المطوّرة من قبل العلامة. اضافة اعلان

مشيرةً إلى أن السيارة الجديدة ستتفوق على العديد من إمكانات وقدرات مركبات الاحتراق الداخلي بما يتعلق بجوانب عديدة.





أبرز مزاياها وقدراتها الجديدة





نسخ محركات الاحتراق الداخلي





الإعدادات الرياضية الفائقة



أشارت العديد من التقارير الحديثة إلى أن سيارة M3 الكهربائية ستتمكن من توليد قوة قد تتجاوز 1,300 حصان بالاستناد إلى 4 محركات كهربائية، جنباً إلى جنب مع حزمة بطاريات عالية الأداء.وهذا يعني أن هذه القوة تعادل ضعف أقوى إصدار من بي ام دبليو M3 بالوقت الحالي، ألا وهو CS الذي يأتي بقوة 550 حصان.وقال رئيس تطوير منتجات بي ام دبليو في لقاء مع صحيفة كار سيلز، إن النسخة الكهربائية من سيارة بي ام دبليو M3 لن تؤثر إطلاقاً على النسخ الحالية التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي.ورغم القوة المذهلة، إلا أنها لن تتمكن من تعويض العملاء بشعور الإثارة والحماس الذي تمتلكه السيارات المزوّدة بمحركات الاحتراق الداخلي.لذلك عمدت بي ام دبليو على تزويدها بكم هائل من الإعدادات الرياضية الفائقة التي تقدّم أداءً استثنائياً في ظروف القيادة المختلفة.وتشير العديد من التكهنات إلى أنه سيتم الكشف ولأول مرة عن بي ام دبليو M3 الكهربائية في مطلع عام 2027، وذلك بعد الكشف عن أول طراز يعتمد على منصة نوي كلاسي الجديدة.