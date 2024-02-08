"بورشه" تطرح مميزات جديدة على سيارتها الكهربائية "تايكان"

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تخضع السيارة الكهربائية الأولى من بورشه لعملية تعديل؛ من أجل تحسين مدى
قيادتها وأدائها وقدرات الشحن السريع.
مميزات سيارة بورشه الجديدة "تايكان"ونظرًا إلى أن السيارات الكهربائية المنافسة تحصل على بطاريات كبيرة السعة
ومعماريات شحن سريع محسنة، فإن الشركة الألمانية عازمة على البقاء في الصدارة مع
سيارة السيدان الرياضية المحدثة تايكان.
وتأتي تايكان في تصميمين للهيكل، هما نموذج السيدان الرياضي ونموذج Cross Turismo، وزودت الشركة كل منهما بأربعة خيارات لتوليد القوة بالإضافة إلى خيار الدفع الخلفي والدفع الرباعي.
طرح نماذج السيدان الرياضية في الخريف بـ 211 ألف دولاروتتاح نماذج السيدان الرياضية هذا الخريف، ويتراوح سعرها بين 101.400 دولار
و 210.995 دولارًا. وتبدأ نماذج Cross
Turismo بالتوفر في وقت لاحق من هذا الخريف، ويتراوح سعرها بين
113.095 دولارًا و 213.695 دولارًا.
بطارية بورشه بطاقة 79 كيلوواط و 93 كيلوواطوتأتي تايكان بخيارين للبطارية، هما بطارية بسعة قدرها 79 كيلوواط وبطارية
بسعة قدرها 93 كيلوواط.
وتقدم بورشه الآن أيضًا بطارية بسعة قدرها 105 كيلوواط بصفتها جزءًا من حزمة Performance Battery Plus.
وتدعي بورشه أيضًا أن سيارة تايكان هي واحدة من السيارات الكهربائية السريعة من ناحية الشحن على الطريق، إذ يمكن شحن البطارية من 0 في المئة إلى 80 في المئة خلال 18 دقيقة فقط.
"تايكان" تشحن في محطات التيار المباشر بقوة 800 فولتويعد هذا الرقم منخفضًا بمقدار عدة دقائق مقارنةً بالمركبات الكهربائية
الأخرى ذات معمارية 800 فولط، مثل هيونداي Ioniq 6 وكيا EV6.
وتستطيع تايكان الشحن في محطات التيار المباشر بقوة قدرها 800 فولط بمعدل قدرة يصل إلى 320 كيلوواط، وهو تحسن بمقدار 50 كيلوواط.
تحسين سرعات الشحن عبر محطات التيار المباشروتدعم البطاريات معدلات شحن عليا لمدة طويلة مقارنةً بالسابق، حتى في درجات
الحرارة المنخفضة.
وتقدم بورشه أيضًا محولًا بقوة قدرها 150 كيلوواط بهدف تحسين سرعات الشحن عبر محطات التيار المباشر بقوة قدرها 400 فولت، وذلك بصفته معيارًا قياسيًا في تايكان.