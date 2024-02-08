"بورشه" تطرح مميزات جديدة على سيارتها الكهربائية "تايكان"

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تخضع السيارة الكهربائية الأولى من بورشه لعملية تعديل؛ من أجل تحسين مدى قيادتها وأدائها وقدرات الشحن السريع.





مميزات سيارة بورشه الجديدة "تايكان"



طرح نماذج السيدان الرياضية في الخريف بـ 211 ألف دولار



بطارية بورشه بطاقة 79 كيلوواط و 93 كيلوواط



"تايكان" تشحن في محطات التيار المباشر بقوة 800 فولت



تحسين سرعات الشحن عبر محطات التيار المباشر



ونظرًا إلى أن السيارات الكهربائية المنافسة تحصل على بطاريات كبيرة السعة ومعماريات شحن سريع محسنة، فإن الشركة الألمانية عازمة على البقاء في الصدارة مع سيارة السيدان الرياضية المحدثة تايكان.وتأتي تايكان في تصميمين للهيكل، هما نموذج السيدان الرياضي ونموذج Cross Turismo، وزودت الشركة كل منهما بأربعة خيارات لتوليد القوة بالإضافة إلى خيار الدفع الخلفي والدفع الرباعي.وتتاح نماذج السيدان الرياضية هذا الخريف، ويتراوح سعرها بين 101.400 دولار و 210.995 دولارًا. وتبدأ نماذج Cross Turismo بالتوفر في وقت لاحق من هذا الخريف، ويتراوح سعرها بين 113.095 دولارًا و 213.695 دولارًا.وتأتي تايكان بخيارين للبطارية، هما بطارية بسعة قدرها 79 كيلوواط وبطارية بسعة قدرها 93 كيلوواط.وتقدم بورشه الآن أيضًا بطارية بسعة قدرها 105 كيلوواط بصفتها جزءًا من حزمة Performance Battery Plus.وتدعي بورشه أيضًا أن سيارة تايكان هي واحدة من السيارات الكهربائية السريعة من ناحية الشحن على الطريق، إذ يمكن شحن البطارية من 0 في المئة إلى 80 في المئة خلال 18 دقيقة فقط.ويعد هذا الرقم منخفضًا بمقدار عدة دقائق مقارنةً بالمركبات الكهربائية الأخرى ذات معمارية 800 فولط، مثل هيونداي Ioniq 6 وكيا EV6.وتستطيع تايكان الشحن في محطات التيار المباشر بقوة قدرها 800 فولط بمعدل قدرة يصل إلى 320 كيلوواط، وهو تحسن بمقدار 50 كيلوواط.وتدعم البطاريات معدلات شحن عليا لمدة طويلة مقارنةً بالسابق، حتى في درجات الحرارة المنخفضة.وتقدم بورشه أيضًا محولًا بقوة قدرها 150 كيلوواط بهدف تحسين سرعات الشحن عبر محطات التيار المباشر بقوة قدرها 400 فولت، وذلك بصفته معيارًا قياسيًا في تايكان.