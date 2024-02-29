بقالب عصري.. تعرف على إمكانيات سيارة فورد موستانج 2024 الجديدة

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بلمسات حديثة مميزة، يقدم الجيل الجديد من سيارة فورد موستانج 2024، تحفة فنية بقالب أنيق وشكل جذاب.





إمكانيات سيارة فورد موستانج 2024 الجديدة



لوحة عدادات رقمية قابلة للتخصيص



ومن المتوقع أن تكون السيارة الأخيرة من نوعها في عائلة فورد قبل التحول لنوع جديد من المحركات الكهربائية.وحسب "سعودي شفت" فتأتي السيارة بمقدمة طويلة مع شبك منخفض ومصابيح غاضبة قليلاً، وتزيد الإضاءة النهارية من أناقة السيارة.أما الواجهة الخلفية فتنقل أسلوب الجيل الماضي بالنمط الثلاثي وتضيف جناحًا بارزًا للخلف يحسن من هوية السيارة.وتوفر السيارة تحكم أكثر سلاسة، ومع حزمة الأداء الاختيارية يمكن أن يحصل المالكون على تعزيز دعامة أمامية وترس تفاضلي محدود الانزلاق مع مكابح بريمبو عالية الأداء.ويتوفر للسائق لوحة عدادات رقمية قابلة للتخصيص، وتحصل السيارة على كسوة من الجلد لفئة GT وتوفر نطريزات رياضية لكافية الفئات.كما توفر فورد مجموعة متنوعة من المحركات تشمل محرك 4 سلندر أو 8 سلندر، ولم تكشف الشركة عن قوة المحركات الجديدةومن المقرر أن تصل السيارة في الربع الثاني من العام المقبل، حيث يتم الإعلان وقتئذ عن تفاصيل الأسعار.