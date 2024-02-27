بـ 7 خطوات.. أسهل طريقة لمعرفة زيت السيارة المغشوش

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مع انتشار ظاهرة غش زيوت السيارات، وتزوير العبوات، حذر المختصون من تلف المحركات، الأمر الذي ينذر بكارثة تزيد من معدلات حوادث السير.





أسهل طريقة لمعرفة زيت السيارة المغشوش



1 - التأكد من علامات التعبئة



2 – ضرورة فحص الرقم التسلسلي



3 - اللزوجة واللون وأهمية الفحص



4 – التعامل مع موردين موثوقين



5 – التأكد من صحة التواريخ والشهادات



6 – عرض الأمر على ميكانيكي معتمد



7 – الحذر من العروض منخفضة السعر



وحسب موقع "شيفت" المتخصص في أخبار السيارات، فهناك بعض الخطوات لكشف زيت السيارة المغشوش وطرق الوقاية منه، وهي كالآتي:وعلى مالكي السيارات التحقق من شكل ومظهر عبوة زيت المحرك، بحيث تحمل التعبئة، العلامات والشعارات الرسمية للشركة المصنعة.للتأكد من عدم الغش بزيت السيارة، يجب التحقق من وجود الرقم التسلسلي على العبوة ومطابقته مع الرقم الموجود على فاتورة الشراء.وحسب الخبراء، فيجب أن يكون زيت المحرك ذا لزوجة مناسبة ولون معين وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة.كما يجب شراء زيت المحرك من موردين موثوقين ومعتمدين من الشركة المصنعة.التحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية ووجود الشهادات اللازمة لدي الموزع، يعتبر من أهم خطوات كشف الزيوت المغشوشة.على مالكي السيارات استشارة ميكانيكي معتمد لإجراء فحص لزيت المحرك والتأكد من صحته.وحذر المتخصصون من أن فروق كبيرة بالأسعار، فقد تكون علامة على أن زيت المحرك مغشوش.