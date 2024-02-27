بـ 7 خطوات.. أسهل طريقة لمعرفة زيت السيارة المغشوش

مع
انتشار ظاهرة غش زيوت السيارات، وتزوير العبوات، حذر المختصون من تلف المحركات، الأمر
الذي ينذر بكارثة تزيد من معدلات حوادث السير.
أسهل طريقة لمعرفة زيت السيارة المغشوش
وحسب
موقع "شيفت" المتخصص في أخبار السيارات، فهناك بعض الخطوات لكشف زيت
السيارة المغشوش وطرق الوقاية منه، وهي كالآتي:
1 -
التأكد من علامات التعبئة
وعلى
مالكي السيارات التحقق من شكل ومظهر عبوة زيت المحرك، بحيث تحمل التعبئة، العلامات
والشعارات الرسمية للشركة المصنعة.
2 –
ضرورة فحص الرقم التسلسلي
للتأكد
من عدم الغش بزيت السيارة، يجب التحقق من وجود الرقم التسلسلي على العبوة ومطابقته
مع الرقم الموجود على فاتورة الشراء.
3 -
اللزوجة واللون وأهمية الفحص
وحسب
الخبراء، فيجب أن يكون زيت المحرك ذا لزوجة مناسبة ولون معين وفقًا لمواصفات
الشركة المصنعة.
4 –
التعامل مع موردين موثوقين
كما
يجب شراء زيت المحرك من موردين موثوقين ومعتمدين من الشركة المصنعة.
5 –
التأكد من صحة التواريخ والشهادات
التحقق
من تواريخ انتهاء الصلاحية ووجود الشهادات اللازمة لدي الموزع، يعتبر من أهم خطوات
كشف الزيوت المغشوشة.
6 –
عرض الأمر على ميكانيكي معتمد
على
مالكي السيارات استشارة ميكانيكي معتمد لإجراء فحص لزيت المحرك والتأكد من صحته.
7 – الحذر من العروض منخفضة السعر
وحذر
المتخصصون من أن فروق كبيرة بالأسعار، فقد تكون علامة على أن زيت المحرك مغشوش.