بـ 17 سيارة حديثة.. هوندا تضاعف استثماراتها في السيارات الكهربائية

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أعلنت
هوندا العالمية، عن خطة لمضاعفة استثماراتها في التقنيات الكهربائية.
هوندا
تضاعف استثماراتها في السيارات الكهربائيةوحسب
"سعودي شفت" فإن القرار تزامن مع التباطؤ المؤقت في مبيعات السيارات
الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتهدف الشركة إلى خفض تكاليف شراء البطاريات في أمريكا الشمالية بنسبة 20% وخفض تكاليف الإنتاج الإجمالية بحلول عام 2031 بما يصل لـ 35%.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثمار الشركة إلى 65 مليار دولار وسيشمل تصنيع البطاريات داخليًا والتركيز على الوقود المستدام لتطبيقات أكبر.