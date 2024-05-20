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بـ 17 سيارة حديثة.. هوندا تضاعف استثماراتها في السيارات الكهربائية

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السيارات الكهربائية
أ أ
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أعلنت هوندا العالمية، عن خطة لمضاعفة استثماراتها في التقنيات الكهربائية.

هوندا تضاعف استثماراتها في السيارات الكهربائيةاضافة اعلان

وحسب "سعودي شفت" فإن القرار تزامن مع التباطؤ المؤقت في مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتهدف الشركة إلى خفض تكاليف شراء البطاريات في أمريكا الشمالية بنسبة 20% وخفض تكاليف الإنتاج الإجمالية بحلول عام 2031 بما يصل لـ 35%.


ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثمار الشركة إلى 65 مليار دولار وسيشمل تصنيع البطاريات داخليًا والتركيز على الوقود المستدام لتطبيقات أكبر.

 هوندا تخطط للتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل

كما تخطط هوندا للتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2040، وستصبح 40% من سياراتها الجديدة كهربائية أو هيدروجينية بحلول 2030. وعلى المدى القصير، ستواصل الشركة التركيز على السيارات الهجينة، والكهربائية حيث من المحتمل الكشف عن سبعة سيارات تدريجيًا قبل نهاية عام 2030، مع قرب وصول 10 سيارات كهربائية في الصين ضمن علامة Ye الفرعية.

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