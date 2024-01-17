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بعد إطلاق أول محطة شحن كهربائية بالرياض.. أكثر من 5 آلاف شاحن سريع في 1000 موقع بحلول 2030

سيارات كهربائية
الشركة تهدف إلى التوسع في إنشاء محطات الشحن
أ أ
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية "إيفيك"، محمد بكر قزاز عن خطة الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، في التوسع في إنشاء محطات الشحن الكهربائية. اضافة اعلان

أول محطة لشحن السيارات الكهربائية بالرياض

ويأتي ذلك، بعد افتتاح أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في العاصمة الرياض أمس الثلاثاء.
ويضم الموقع الجديد شاحنين سريعين متطورين بمعدل طاقة تبلغ 100 كيلوواط لكل شاحن، مما سيوفر شحنًا عالي الطاقة مجانًا لمستخدمي السيارات الكهربائية.

أكثر من 5 آلاف شاحن سريع 

وقال قزاز، لفضائية "الإخبارية"، إن الخطوة هي الأولى في إطار الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها. 
وأوضح أنها تهدف إلى توفير أكثر من 5 آلاف شاحن سريع في 1000 موقع بحلول عام 2030، في إطار رؤية المملكة 2030 لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأضاف: "تركيزنا على الشواحن السريعة لتقليل الوقت المطلوب لقائدي السيارات الكهربائية"، مبينًا أن الشركة تركز على الأماكن العامة، مما يسهل عملية الشحن.
وأشار إلى أن الشركة تركز على تغطية المدن الرئيسية بمحطات الشحن خلال 2024، وتحديدًا مدينة الرياض، المنطقة الشرقية، مدينة جدة، بعض الطرق بين المدن الرئيسية.


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