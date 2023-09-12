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بسبب مخاطر أثناء القيادة.. استدعاء أكثر من 700 سيارة مرسيدس بنز

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
أ أ
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء أكثر من 700 سيارة "مرسيدس بنز"، بسبب خلل فني يترتب عليه خطر أثناء القيادة.

خلل في مضخة الوقوداضافة اعلان

وأرجعت الوزارة، قرارها باستدعاء السيارات المصنعة بين عامي  2021 و2023، إلى خلل في مضخة الوقود.
وقالت إن الخلل "قد يؤدي إلى فقد عزم المركبة أثناء القيادة وتوقف المركبة عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث".
ودعت الوزارة، ملاك السيارات المشار إليها إلى التواصل مع شركة إبراهيم الجفالي للسيارات لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.

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