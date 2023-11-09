بسبب خلل خطير.. استدعاء أكثر من 1600 مركبة فورد "Bronco"

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أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 1,619 مركبة من طراز فورد "Bronco" - موديل 2021 - 2023- بسبب وجود خلل فيها يزيد من خطر وقوع حادث. اضافة اعلان

وأرجعت ذلك إلى "خلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية، قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث".

وكشفت الوزارة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وتشمل: التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع شركتي توكيلات الجزيرة، ومحمد يوسف ناغي لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

