بالصور.. مواصفات تويوتا تاكوما 2024

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حصلت تويوتا تاكوما 2024 على تصميم خارجي
جديد مع قدرات رياضية عالية الأداء للطرق الوعرة، إضافة إلى المواصفات الداخلية والخارجية
والقدرات الرياضية الجديدة.
وتتميز تويوتا تاكوما 2024 بمواصفات خاصة
لأول محرك هايبرد في تاريخ تاكوما.
مواصفات تويوتا تاكوما 2024
وحصلت تويوتا تاكوما 2024 على تصميم خارجي عضلي صريح مع مصابيح أمامية ضيقة والعديد من التصاميم المختلفة للشبكة الأمامية والمصدات أيضاً.
عجلات رياضية
بمقاسات متعددةوتمتلك تاكوما
العديد من الخيارات المختلفة للعجلات الرياضية بقياسات تصل إلى 18 إنش للعجلات و
33 إنش للإطارات.
وحصلت تويوتا تاكوما 2024 على مجموعة جديدة من الألوان الفريدة تتكون من درجات جديدة من الألوان الشهيرة مثل اللون الأحمر، والأزرق، والبرتقالي، والرمادي، والفضي، والنحاسي، والأسود، والأبيض.
فئات تويوتا
تاكوما 2024يبلغ عدد الفئات
الأساسية 6 والتي تبدء بفئة SR ويليها SR5، و TRD بري رانر، و TRD سبورت، و TRD أوف رود، وصولاً للنسخة الأعلى تجهيزاً
بمواصفات فاخرة ليميتد.
تحظى تاكوما 2024 الجديدة بتصميم خارجي عضلي جديد مع مصابيح أمامية LED جديدة وتصاميم متعددة للشبكة الأمامية والمصد حسب الفئة الخاصة بالشاحنة.
خيار رباعي الأبعاد
لمقصورة الركابوتختلف أيضاً
العجلات الرياضية والإطارات المستخدمة حسب الفئة، ولكن تتراوح بشكل عام بين قياسي
17 إنش إلى 18 إنش وإطارات تقليدية وإطارات مخصصة للطرقات الوعرة.
حصلت أيضاً تويوتا تاكوما الجديدة على خيار رباعي الأبواب لمقصورة الركاب، وخيار ثنائي الأبواب، بالإضافة إلى خيارين لطول الصندوق الخلفي والذي يتوافر بطول 1,524 مم أو بطول 1,828 مم.