بالصور.. أكثر 7 سيارات منتظرة لعام 2024

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يتوقع أن يكون عام 2024 عاماً مثيراً للاهتمام بالنسبة لعالم السيارات، لأن الموديلات التي سيجلبها كثيرة ومتنوعة، وينتظر نزول 7 سيارات خلال 2024.

سيارات منتظرة في عام 2024 اضافة اعلان



1- فيات باندا



2- داسيا داستر



3- الفا روميو ميلانو



4- لامبورجيني V8 الجديدة



5- لانسيا يبسيلون



6- تسلا موديل Y



7- تويوتا C-HR



إنها هى الفيات باندا، السيارة التي تخطت الأجيال. إنها سيارة الكروس أوفر التي طال انتظارها بفارغ الصبر دون أدنى شك لأنها ستجلب الحجم وتضفي طابعًا ديمقراطيًا على عالم السيارات.وستكون السيارة كهربائية بنسبة 100٪، وستظهر لأول مرة في صيف عام 2024. وستعتمد على منصة السيارات الذكية الجديدة، وهي واحدة من أحدث سيارات Citroën C3. ومن ثم التصميم.من الخارج، الأبعاد متطابقة، ولكن من الداخل تكتسب السيارة مساحة ولها صندوق أكبر بحوالي 30 لترًا. لكن الخبر الأهم موجود تحت غطاء المحرك، حيث إنها أول داستر هجينة.سيكون متاحًا بمحرك هجين معتدل ثلاثي الأسطوانات بقوة 128 حصانًا، أيضًا مع نظام الدفع الرباعي ومع محرك سعة 1.6 لتر الذي يعمل به Jogger الآن بغاز البترول المسال غير الناجح الآن.ستكون ميكانيكا السيارة مرتبطة بـ Avenger أو Fiat 600، لذلك ستستخدم منصة CMP بنسب جسم مماثلة، ولكن يجب تمييز تصميم Alfa Romeo.وبعد ذلك أيضًا سيتم مشاركة المحركات مع وحدات Stellantis Galaxy. إنه مقعد اختبار مهم لأن التفاصيل هي التي ستحدث الفرق: المعايرة الميكانيكية والتشذيب والتصميم.وضعت السيارة حد لمحرك V10 ذو التنفس الطبيعي، حتي ننتقل إلى محرك V8 مزدوج التوربو والذي يجب أن يصل إلى 10000 دورة في الدقيقة.وستكون السيارة هجينة وينبغي أن توفر ما بين 700 و 900 حصان.الذين اعتقدوا أنها ستكون سيارة كروس أوفر كانوا مخطئين للغاية لأن Ypsilon 2024 يحتفظ بمظهر أكثر كلاسيكية، حيث يأخذ أبعادًا شوهدت بالفعل في 208 أو أوبل/فوكسهول كورسا.ويحدث أنه سيكون لديهم أيضًا محركات وميكانيكا مشتركة! تمت معاينة التصميم بالفعل باستخدام هذا المفهوم الخاص جدًا المسمى Pu+Ra HPE.تعتبر من أكثر السيارات مبيعًا في العالم وهي Tesla Model Y، ولم يتم الكشف عن التصميم بعد.ولكن من المتوقع أن تكن المصابيح الأمامية الكبيرة على شكل دمعة المجال لمجموعات المصابيح الأمامية الأقل حجماً مع تقنية مصفوفة LED، كما سيتغير تصميم المصابيح الخلفية وستكون للمصدات تصميم مختلف.يبدو أن غطاء المحرك أكثر ضخامة ووضعًا. تظل النسب الجانبية متشابهة، لكن الخطوط أكثر زاوية، وفي الداخل أيضًا، تم العمل باستخدام لوحة القيادة والأجهزة المتطورة لجعلها أكثر نضجًا.