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بالتفاصيل.. "تسلا" تعمل على ميزة "تحذير نعاس السائق" بهذه الإجراءات

تسلا
تسلا أطلقت ميزة تحذير نعاس السائق
أ أ
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أدخلت شركة "تسلا Tesla "، عملاق إنتاج السيارات الكهربائية، ميزة جديدة في إصداراتها، تتمثل في قياس مدى تعب سائقيها، وأطلقت عليها "تحذير نعاس السائق".اضافة اعلان

علامات نعاس السائق

وتستخدم هذه الميزة من خلال الكاميرا المواجهة للسائق، المصممة للتأكد من أن السائق كان يراقب الطريق وليس منشغل بالهاتف، ولقياس خصائص الوجه، مثل تكرار التثاؤب.
تقوم أداة تحذير نعاس السائق بفحص خصائص الوجه وسلوك القيادة، وسيظهر تنبيه على شاشة اللمس في منطقة البطاقات، وسيصدر إنذار داخلي إذا سجل النظام مؤشرات التعب، ويمكن للسائقين اختيار تعطيل الميزة من خلال الانتقال إلى عناصر التحكم ثم الأمان.

شروط تفعيل الميزة
يتم تفعيل الميزة فقط عندما تسير السيارة بسرعة تزيد عن 40 ميلاً في الساعة وإذا لم يتم تشغيل الطيار الآلي، حتى في حالة حدوث تنبيه، سيتم إلغاء تنشيط نظام التحذير إذا انخفضت السيارة عن الحد الأدنى للسرعة، وفقاً لموقع engadget.
تتضمن شركة تسلا إخلاء المسؤولية المعتاد في إعلانها، حيث تحذر السائقين من أنه من "مسؤوليتهم" البقاء في حالة تأهب وتركيز على الطريق أمامهم.

خسائر تسلا في الربع الثالث
ومن جهة أخرى، أعلنت شركة تسلا، نتائج الربع الثالث التي جاءت دون توقعات وول ستريت نتيجة لموجة التخفيضات الأخيرة في أسعار المركبات الكهربائية والتي أثرت سلبًا على الهوامش.

تراجع أسهم تسلا 8%
وتراجعت أسهم تسلابـ 4.5% في تداولات اليوم، ثم تابعت الخسائر بعد ظهور نتائجها المالية المحبطة لتهبط 3.5% في تداولات ما بعد الإغلاق.
أعلنت تسلا نتائج تعديلية لربحية السهم (EPS) التي بلغت 0.66 دولار مع إيرادات بلغت 23.35 مليار دولار. وكان من المتوقع أن تسحل ربحية السهم EPS حوالي 0.73 دولار على إيرادات بلغت 24.32 مليار دولار وذلك وفقًا لاستطلاع آراء أجرته Investing.com.
هبطت الهوامش الصافية باستثناء الائتمانات، والتي تم مراقبتها بعناية بسبب تخفيضات أسعار المركبات الكهربائية الأخيرة، إلى 16.1% في الربع من 18.7% في الربع الثاني.

انخفاض في حجم الإنتاج
سلمت تسلا 435,000 مركبة كهربائية في الربع الثالث، وهو انخفاض عن 466,140 في الربع الثاني، وذلك نتيجة للترقيات في المصانع المختلفة. قالت الشركة: "خلال الربع، أوقفنا العديد من خطوط الإنتاج للقيام بالترقيات في المصانع المختلفة، مما أدى إلى انخفاض تسلسلي في حجم الإنتاج."

1.8 مليون مركبة في 2023
وفيما يتعلق بالمستقبل، تؤكد الشركة توقعاتها لتوصيل حوالي 1.8 مليون مركبة خلال العام، وقالت أن توصيل شاحنة السايبرتراك (Cybertruck) ما زال على المسار المخصص له للعام الجاري.

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