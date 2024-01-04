الكشف عن فورد موستانج 2024 الجديدة كلياً

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تقدم فورد موستانج 2024 الجديدة كلياً، ميراث ممتد لعام 1964 في قالب عصري ورياضي.

ويعد الجيل الجديد من موستانج قالب أنيق يستمد تفاصيله الكثيرة من الأجيال المختلفة من السيارة، ويقدم لمسة جديدة تميزه. اضافة اعلان





آخر سيارات فورد قبل التحول إلى الكهربائية



تحكم أكثر سلاسة وحزمة الأداء الاختيارية



تصميم عصري يخفف من حدة التصميم الرياضي



مجموعة محركات فورد من 4 ألى 8 سلندر



ويتوقع أن تكون السيارة الأخيرة من نوعها في عائلة فورد قبل التحول لنوع جديد من المحركات الكهربائية.وتأتي السيارة بمقدمة طويلة مع شبك منخفض ومصابيح غاضبة قليلاً، وتزيد الإضاءة النهارية من أناقة السيارة.وتنقل الواجهة الخلفية أسلوب الجيل الماضي بالنمط الثلاثي وتضيف جناح بارز للخلف يحسن من هوية السيارة.وتوفر السيارة تحكم أكثر سلاسة، ومع حزمة الأداء الاختيارية يمكن أن يحصل المالكون على تعزيز دعامة أمامية وترس تفاضلي محدود الإنزلاق مع مكابح بريمبو عالية الأداء وإطارات رياضية.وتمتلك حزمة Performance Pack مع نظام تعليق MagneRide المتكيف ومقاعد ريكارو حاضنة وعادم رياضي نشط.ويتوفر للسيارة تصميم عصري يخفف قليلاً من حدة التصميم الرياضي مع شاشة وسطية مرتفعة بقياس 13.2 إنش بنظام SYNC 4 يدعم أمازون أليكسا.ويساعد السائق لوحة عدادات رقمية قابلة للتخصيص، وتحصل السيارة على كسوة من الجلد لفئة GT وتوفر نطريزات رياضية لكافية الفئات.وتتيح فورد مجموعة متنوعة من المحركات تشمل محرك 4 سلندر أو 8 سلندر، ولم تكشف الشركة عن قوة المحركات الجديدة، لكنها قالت أن محرك V8 يحتوي على "صندوق سحب هواء مزدوج مبتكر وجسم مزدوج لدواسة الوقود".ويتوقع أن تصل السيارة في الربع الثاني من العام المقبل، وستعلن فورد عن تفاصيل الأسعار في حينها.