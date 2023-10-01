الكشف عن سيارة "JAECOO" المعدّلة في مؤتمر عالمي

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كشفت سيارات JAECOO رسميًا عن خطتها لاستضافة «المؤتمر العالمي للتعاون البيئي المشترك 2023» في منتصف أكتوبر، بحضور المختصين في صناعة السيارات والملاك. اضافة اعلان

وذلك لمناقشة مسار التنمية الخضراء المستدامة لشركة JAECOO والرؤية المشتركة لنظام بيئي تعاوني.





سيارات الدفع الرباعي للطرق الوعرة



معرض وبيع منتجات النظام البيئي



خبرة وحرفية فرق التصميم



واجهة أكثر سلاسة



وتعد JAECOO علامة تجارية جديدة لسيارات الدفع الرباعي الحصرية للطرق الوعرة، وتم تصميم المركبة المعدّلة حديثاً في أعقاب تصاعد الاتجاهات «الذكية» وظهور ثقافات متنوعة للطرق الوعرة.ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الشخصيات المتميزة داخل النظام البيئي لمالكي JAECOO، وحول كيفية امتزاج ثقافة الطرق الوعرة بسلاسة مع التكنولوجيا الخضراء.وينطلق المؤتمر الخاص بأصحاب سيارات JAECOO، تحت عنوان «معرض وبيع منتجات النظام البيئي"، ويتمحور المؤتمر حول الكشف عن سيارة معدلة افتتاحية من قِبَل JAECOO.تهدف JAECOO إلى استغلال بصيرتها وإبداعها العميقين، وإعطاء حياة لطموحات أصحاب السيارات في أسلوب حياة جديد على الطرق الوعرة.وتسعى JAECOO إلى تسخير طاقة أصحاب السيارات، ومع صناعة نموذج جديد في الحياة الخضراء على الطرق الوعرة.تجمع سيارة JAECOO 7 بين خبرة وحرفية فرق التصميم الرفيعة من المملكة المتحدة وألمانيا، حيث تجسد شعار «من الكلاسيكية إلى ما هو أبعد من الكلاسيكية».وتتميز بشاشة سقف نادرة بحجم 14.8 بوصة في فئتها، ولوحة عدادات كاملة بتقنية LCD بحجم 10.25 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف ثلاثية الأذرع، مما يخلق جواً غامراً وذكياً في قمرة القيادة.يضمن تكامل مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8155 واجهة أكثر سلاسة لأصحاب السيارة، في حين يجسد ميزات مثل شاشة العرض الرأسية W-HUD التآزر المثالي بين التكنولوجيا ومتعة القيادة.يتم تصميم نظام الذكاء الشامل للطرق الوعرة الذكي ARDIS الخاص بها لتناسب التضاريس المتنوعة، مما يوفر تجربة قيادة ذكية لا مثيل لها.