الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

العملاقة الصينية تطلق "جيلي هاويو برو" من فئة SUV الجديدة

جيلي برو
سيارات جيلي هاويو برو
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تستعد الشركة الصينية العملاقة لإطلاق سيارتها الجديدة جيلي هاويو برو من فئة SUV عملية للإستخدام اليومي وموفرة لإستهلاك الوقود.اضافة اعلان

إطلاق جيلي هاويو برو فئة SUV

ويتوقع إطلاقها خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري ، وستقدم المزيد من الخيارات مع إصدار هاويو L .
ويأتي التصميم الخارجي لسيارة جيلي هاويو برو الجديدة بشبك أمامي بحجم كبير وتصميم متقطع يتوسطها شعار جيلي الجديد، بالإضافة للأضواء الأمامية المندمجة مع الشبك الأمامي.

فتحات تهوية جانبية وتصميم إنسيابي

وتظهر في جانب السيارة فتحات التهوية الجانبية، وغطاء المحرك بحجم كبير، ومن الجانب يظهر تصميمها الانسيابي الجانبي مع انحناءات ومظهر العجلات الرياضية التي تأتي بمقاس 18 بوصة.
ويعتمد التصميم الداخلي لسيارة جيلي هاويو برو الجديدة على البساطة ويهتم بالتجهيزات التقنية الحديثة ، حيث مجموعة شاشات داخل شاشة واحدة بحجم كبير تُعزز من الطابع التكنولوجي للسيارة.

شاشة وسائط متكالمة مضادة للوهج

وتجمع هذه الشاشة الضخمة بين شاشة الوسائط وشاشة العدادات الرقمية ، الجدير بالذكر أن السيارة تعتمد OCR شاشة كبيرة متكاملة مرتبطة بالكامل مضادة للوهج والانعكاس لتحسين تجربة الاستخدام .
ويوجد بها لونين الأسود والبني في داخل المقصورة ، مع كونسول وسطي بحجم مناسب وذراع ناقل حركة بحجم صغير وبتصميم مميز متناسق مع التصميم الداخلي.

مقاعد جلدية بتصميم رياضي

وتتميز أيضا بوجود المقاعد الجلدية بتصميم رياضي مدمج ، يجعل منها سيارة رياضية للحياة العصرية .

اقرأ أيضا

بالصور.. أكثر 7 سيارات منتظرة لعام 2024

5 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في فصل الشتاء

ماذا تعرف عن تاريخ انتهاء صلاحية البنزين؟

تعرف على أبرز أعطال السيارات في الشتاء .. وطرق تفاديها

مفاجأة صادمة لإيلون ماسك.. هاكرز يسرب تقنية عمل سيارة تسلا 3

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

بيع السيارات المستعملة
9:20 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

تفاصيل عملية احتيال لبيع سيارة مستعملة إلكترونيًا

مرسيدس بنز
4:01 م السبت، 23 ديسمبر 2023

"مرسيدس" تبتكر طريقة لتعريف السائقين بالقيادة الذاتية

سيارة كامري
2:52 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

10 سيارات سيتوقف إنتاجها في 2024

الوقود
10:20 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

لقائدي المركبات.. نصائح لتقليل استهلاك الوقود

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدعم السكني - دعم - سكني
4:06 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. كيف تستفيد من القسط الميسر لبرنامج سكني؟

أخبار السعودية
2:23 م الخميس، 04 يناير 2024

أخبار السعودية.. قيمة استحقاق حساب المواطن ونتائج الاختبارات عبر منصة مدرستي

الحوادث المرورية
1:38 م الخميس، 04 يناير 2024

رقم وطريقة الإبلاغ عن الحوادث المرورية 1445

665ع65
1:28 م الخميس، 04 يناير 2024

الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

مدرستي
1:06 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية 1445

أمطار غزيرة على عسير
12:04 م الخميس، 04 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار غزيرة وسيول وعواصف رعدية على هذه المناطق لـ 10 مساءً