العملاقة الصينية تطلق "جيلي هاويو برو" من فئة SUV الجديدة

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تستعد الشركة
الصينية العملاقة لإطلاق سيارتها الجديدة جيلي هاويو برو من فئة SUV عملية
للإستخدام اليومي وموفرة لإستهلاك الوقود.
إطلاق جيلي
هاويو برو فئة SUVويتوقع إطلاقها
خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري ، وستقدم المزيد من الخيارات مع إصدار هاويو L .
ويأتي التصميم الخارجي لسيارة جيلي هاويو برو الجديدة بشبك أمامي بحجم كبير وتصميم متقطع يتوسطها شعار جيلي الجديد، بالإضافة للأضواء الأمامية المندمجة مع الشبك الأمامي.
فتحات تهوية جانبية وتصميم إنسيابيوتظهر في جانب
السيارة فتحات التهوية الجانبية، وغطاء المحرك بحجم كبير، ومن الجانب يظهر تصميمها
الانسيابي الجانبي مع انحناءات ومظهر العجلات الرياضية التي تأتي بمقاس 18 بوصة.
ويعتمد التصميم الداخلي لسيارة جيلي هاويو برو الجديدة على البساطة ويهتم بالتجهيزات التقنية الحديثة ، حيث مجموعة شاشات داخل شاشة واحدة بحجم كبير تُعزز من الطابع التكنولوجي للسيارة.
شاشة وسائط
متكالمة مضادة للوهجوتجمع هذه
الشاشة الضخمة بين شاشة الوسائط وشاشة العدادات الرقمية ، الجدير بالذكر أن
السيارة تعتمد OCR شاشة كبيرة متكاملة
مرتبطة بالكامل مضادة للوهج والانعكاس لتحسين تجربة الاستخدام .
ويوجد بها لونين الأسود والبني في داخل المقصورة ، مع كونسول وسطي بحجم مناسب وذراع ناقل حركة بحجم صغير وبتصميم مميز متناسق مع التصميم الداخلي.