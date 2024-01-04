العملاقة الصينية تطلق "جيلي هاويو برو" من فئة SUV الجديدة

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تستعد الشركة الصينية العملاقة لإطلاق سيارتها الجديدة جيلي هاويو برو من فئة SUV عملية للإستخدام اليومي وموفرة لإستهلاك الوقود. اضافة اعلان





إطلاق جيلي هاويو برو فئة SUV



فتحات تهوية جانبية وتصميم إنسيابي



شاشة وسائط متكالمة مضادة للوهج



مقاعد جلدية بتصميم رياضي



ويتوقع إطلاقها خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري ، وستقدم المزيد من الخيارات مع إصدار هاويو L .ويأتي التصميم الخارجي لسيارة جيلي هاويو برو الجديدة بشبك أمامي بحجم كبير وتصميم متقطع يتوسطها شعار جيلي الجديد، بالإضافة للأضواء الأمامية المندمجة مع الشبك الأمامي.وتظهر في جانب السيارة فتحات التهوية الجانبية، وغطاء المحرك بحجم كبير، ومن الجانب يظهر تصميمها الانسيابي الجانبي مع انحناءات ومظهر العجلات الرياضية التي تأتي بمقاس 18 بوصة.ويعتمد التصميم الداخلي لسيارة جيلي هاويو برو الجديدة على البساطة ويهتم بالتجهيزات التقنية الحديثة ، حيث مجموعة شاشات داخل شاشة واحدة بحجم كبير تُعزز من الطابع التكنولوجي للسيارة.وتجمع هذه الشاشة الضخمة بين شاشة الوسائط وشاشة العدادات الرقمية ، الجدير بالذكر أن السيارة تعتمد OCR شاشة كبيرة متكاملة مرتبطة بالكامل مضادة للوهج والانعكاس لتحسين تجربة الاستخدام .ويوجد بها لونين الأسود والبني في داخل المقصورة ، مع كونسول وسطي بحجم مناسب وذراع ناقل حركة بحجم صغير وبتصميم مميز متناسق مع التصميم الداخلي.وتتميز أيضا بوجود المقاعد الجلدية بتصميم رياضي مدمج ، يجعل منها سيارة رياضية للحياة العصرية .