الصين تتصدر قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم

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تصدرت الصين قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم خلال العام الحالي، إذ تجاوزت صادراتها من السيارات خلال الأشهر الـ10 الأولى، 3.9 مليون وحدة. اضافة اعلان





أكبر مصدر للسيارات في العالم





قوة صناعة السيارات رغم البيئة المعقدة





قيمة الصادرات بلغت 122 مليار دولار في 8 أشهر



وبلغ حجم صادرات الصين من السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي 1.07 مليون مركبة، متجاوزة اليابان لأول مرة لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.وسجل حجم الصادرات في الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، زيادة بنسبة 59.7% على أساس سنوي ليصل إلى 3.92 مليون وحدة.ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن رئيس مجلس قطاع السيارات الفرعي التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وانغ شيا، أمس السبت، قوله: إن الصين ستصبح بالتأكيد أكبر مُصدّر للسيارات في العالم في العام الحالي.وأضاف وانغ خلال تصريحات في معرض قوانغتشو الدولي الـ21 للسيارات: إن صناعة السيارات في الصين خطت خطوة قوية في الأسواق العالمية، على الرغم من البيئة الدولية المعقدة والخطيرة.وأوضح أن قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية بلغت 1.56 مليار دولار فقط في عام 2001، بحصة عالمية بلغت 0.65%، بينما اقترب هذا الرقم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، من 122 مليار دولار، ما يمثل 5.5% من الإجمالي العالمي.