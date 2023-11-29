"السيارة النباتية".. مفهوم جديد في عالم السيارات الكهربائية المتميزة

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بدأت شركات صناعة السيارات، في الآونة الأخيرة، بترويج التصميمات الداخلية الخالية من جلود الحيوانات، وتم استعمال “السيارة النباتية” عبر مواد التسويق الخاصة بها. اضافة اعلان

وبدأت موجة ما يسمى بدائل الخطوط الممتازة خلال اجتماع المساهمين في تسلا لعام 2015، عندما طلب الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات أن تصبح الشركة أول شركة لصناعة السيارات الخالية من القسوة على الحيوانات، وفقًا لما ذكره موقع “motortrend”.





الجلد النباتي



زوال عالمي دافئ



في السنوات الأخيرة، أصبح الجلد النباتي أمرًا ضروريًا للسيارات الكهربائية المتميزة.وتتضمن كل من أوصاف الخيار الداخلي الخمسة لريفيان، “مقاعد جلدية نباتية مثقبة”، كبديل جلدي صديق للنباتات، وقدمت بورشه أول تصميم داخلي خالي من الجلد.كما هو الحال مع بورشه، يحمل البديل النباتي رسومًا على الجلد القياسي.الجلود النباتية ليس شيئًا جديدًا، أو حتى قريب من الجديد، وليس كل البدائل الجلدية هي إبداعات ذكية قائمة على النباتات هنا لإنقاذنا من زوال عالمي دافئ.وهذا لا يعني أن مادة واحدة أفضل على مستوى العالم، ولا يمكن التخلص من جميع البدائل الجلدية.وفي هذه الأيام، تختبئ مصادر التي هي نتيجة ثانوية لصناعة لحوم البقر في المنطقة المحيطة.ولم تصبح البدائل الجلدية قابلة للتطوير أو متينة بما يكفي للإنتاج بعد.