الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"السيارة النباتية".. مفهوم جديد في عالم السيارات الكهربائية المتميزة

مقاعد من جلود نباتية
مقاعد من جلود نباتية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بدأت شركات صناعة السيارات، في الآونة الأخيرة، بترويج التصميمات الداخلية الخالية من جلود الحيوانات، وتم استعمال “السيارة النباتية” عبر مواد التسويق الخاصة بها.اضافة اعلان
وبدأت موجة ما يسمى بدائل الخطوط الممتازة خلال اجتماع المساهمين في تسلا لعام 2015، عندما طلب الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات أن تصبح الشركة أول شركة لصناعة السيارات الخالية من القسوة على الحيوانات، وفقًا لما ذكره موقع “motortrend”.

الجلد النباتي

في السنوات الأخيرة، أصبح الجلد النباتي أمرًا ضروريًا للسيارات الكهربائية المتميزة.
وتتضمن كل من أوصاف الخيار الداخلي الخمسة لريفيان، “مقاعد جلدية نباتية مثقبة”، كبديل جلدي صديق للنباتات، وقدمت بورشه أول تصميم داخلي خالي من الجلد.
كما هو الحال مع بورشه، يحمل البديل النباتي رسومًا على الجلد القياسي.

زوال عالمي دافئ

الجلود النباتية ليس شيئًا جديدًا، أو حتى قريب من الجديد، وليس كل البدائل الجلدية هي إبداعات ذكية قائمة على النباتات هنا لإنقاذنا من زوال عالمي دافئ.
وهذا لا يعني أن مادة واحدة أفضل على مستوى العالم، ولا يمكن التخلص من جميع البدائل الجلدية.
وفي هذه الأيام، تختبئ مصادر التي هي نتيجة ثانوية لصناعة لحوم البقر في المنطقة المحيطة.
ولم تصبح البدائل الجلدية قابلة للتطوير أو متينة بما يكفي للإنتاج بعد.

اقرأ أيضا

معاني أسماء السيارات
11:17 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

منها تويوتا ومرسيدس.. حقائق لا تعرفها عن معاني أسماء السيارات

انفجار اطار السيارة
8:33 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

أسباب انفجار إطار السيارة على الطريق.. تحذيرات ونصائح مهمة

السيارات الكهربائية
11:48 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

19 % ممن يرغبون في شراء سيارة جديدة يختارون الكهربائية

تويوتا تندرا
7:05 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. خلل يؤدي لحادث مميت .. التجارة تستدعي أكثر من 13 ألف مركبة "تويوتا هايلاندر"

اقرأ أيضا

"شاومي" تفاجئ الجميع وتقرر إنتاج سيارة كهربائية.. التفاصيل

ما الأضرار المتوقعة عند وضع البنزين في سيارة الديزل أو العكس؟

أسعار التأمين على المركبات في أرخص 4 شركات بالمملكة

محرك كهربائي بالكامل.. 4 مزايا فريدة لـ"بي إم دبليو" الفئة الخامسة الجديدة

5 نصائح لتسريع تسخين محرك السيارة في الشتاء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

معاني أسماء السيارات 11:17 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

منها تويوتا ومرسيدس.. حقائق لا تعرفها عن معاني أسماء السيارات

انفجار اطار السيارة 8:33 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

أسباب انفجار إطار السيارة على الطريق.. تحذيرات ونصائح مهمة

السيارات الكهربائية 11:48 ص الأحد، 26 نوفمبر 2023

19 % ممن يرغبون في شراء سيارة جديدة يختارون الكهربائية

بي إم دبليو الفئة الخامسة الجديدة 6:40 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

محرك كهربائي بالكامل.. 4 مزايا فريدة لـ"بي إم دبليو" الفئة الخامسة الجديدة

اقرأ أيضا

السيارات الصغيرة
9:38 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

الصين تتصدر قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم

سيارة كامري
4:21 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

بتحديثات متميزة.. "تويوتا" تطلق مركبة جديدة من سلالة "كامري"

كاد
1:54 ص السبت، 18 نوفمبر 2023

كاديلاك تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة "Optiq"

السيارات الكهربائية2
8:05 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

"لوسيد" تكشف عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Gravity

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مقاعد من جلود نباتية
4:17 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

"السيارة النباتية".. مفهوم جديد في عالم السيارات الكهربائية المتميزة

WhatsApp Image 2023-11-29 at 1.37.28 AM
3:00 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد إدانته بالتحرش بمواطنة .. عقوبة موجعة لسائق باكستاني

سكني
2:02 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم بشأن إيقاف الدعم السكني عن المستفيد

-الجوازات ..
1:02 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. انتهت مدة استبعاده من المملكة هل يمكنه العودة على نفس الكفيل؟

مواقيت الصلاة
1:01 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الأربعاء 15 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في مكة المكرمة

الاقرار الضريبي - عملة - ريال - محاسب - اله حاسبه - قروض - تعبيرية
12:02 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة الحصول على قرض العمل الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة