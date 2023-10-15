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صحيفة تواصل الالكترونية

السيارات ذاتية القيادة تسيطر على السوق.. بعد عامين فقط

سيارة ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
أ أ
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كانت فكرة السيارة الشخصية ذاتية القيادة موجودة لدى البشر منذ عقود، فإذا عدت إلى المعرض العالمي عام 196، كانت هناك شركات تتحدث عن سيارات بدون سائق.اضافة اعلان
ووجود شخص ما في برج مراقبة يتحدث إليك ويقول: حسنًا، ارفع يديك عن عجلة القيادة الآن وسنأخذك إلى المنزل.


العقبات التي تواجه الفكرة

فمن أين يأتي هذا الانبهار؟ وما هي العقبات التي تواجه الفكرة؟ مراسل أخبار السيارات في  CNN، بيتر فالديز دابينا، يجيب على ذلك.
يقول بيتر، أعتقد أن فكرة السيارات ذاتية القيادة كانت موجودة منذ أن أصبحت السيارات شائعة على الطرق الأمريكية في ثلاثينيات القرن الماضي.


سيارة قادرة على قيادة نفسها بالكامل

ويضيف، لقد كانت الفكرة موجودة لأنها واضحة جدًا، وتشير إلى ضرورة وجود سيارة ذاتية الحركة أي أن تكون قادرة على قيادة نفسها بالكامل.
وقال بيتر إن هناك حوالي 46 ألف شخص يموتون سنويًا في حوادث سيارات، وإذا أصبحت السيارات ذاتية القيادة في كل مكان، فمن شأن ذلك أن يقضي على الحوادث عمليًا.


استبعاد الخطأ البشري من الحوادث

وأضاف، الفكرة هي أنه بما أن غالبية الحوادث نتيجة خطأ بشري، فإذا استبعدنا العنصر البشري تجنبنا كل هذه الحوادث.
وأشار الى أن القيادة الذاتية هي أحد الأسباب التي تجعل الناس يعملون بجد على الذكاء الاصطناعي، ويعتقد أن الأمر يحتاج إلى عامين فقط لسيطرة هذا النوع من السيارات على السوق.

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