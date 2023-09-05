الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

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حذر متخصص من مغبة إخفاء 5 حقائق جوهرية أو التهاون فيها عند التأمين على المركبات، لما ينطوي عليها من آثار تفقد صاحب التأمين الحق في المطالبة بالتعويض.

وقال إن الأمر لا يتوقف على خسارة التعويض، بل يمكن أن تعود شركة التأمين بمطالبة المؤمن بمبالغ مالية إضافية .





أتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين



طبيعة استخدام المركبة



وأضاف أن هذا يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة للمرور، البدء بأتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً.وكشف المتخصص بالتأمين مساعد اليامي في تصريحات لصحيفة "الوطن"، أنه يتعين على «المؤمن» عند البدء في إجراءات التأمين على المركبة، العمل بمبدأ «منتهى حسن النية» وهو ما يعني لزوم الإفصاح عن الحقائق الجوهرية.وأشار إلى ضرورة الإفصاح عن كل ما يمكن أن يؤثر في عقد التأمين، لما لها من تأثير في عملية قبول التأمين أو رفضه أو قبوله قبولاً مقيداً بشروط.وبين اليامي أن من أول ما يجب الإفصاح عنه عند التأمين، هو طبيعة استخدام المركبة، من حيث استخدامها في نقل الركاب أو تحميل البضائع أو للاستخدام الشخصي.لافتاً إلى ضرورة إخطار الشركة في حال طرأ تغيير في طبيعة الاستخدام، الذي يختلف عما هو مدون في وثيقة التأمين.

عناوين إقامة تخالف الواقع

وكانت المفاجأة حسب المتخصص، أن تغيير محل الإقامة ضمن الحقائق الجوهرية المهمة، إذ من الضروري أن يكون عنوان السكن المدون في الوثيقة صحيحاً ومطابقاً للواقع.

ويقول: لوحظ من قبل وسطاء التأمين قيامهم بإدخال عناوين إقامة تخالف الواقع، فإذا كان العميل يقيم داخل المدينة يدون محل الإقامة في محافظة صغيرة أو مركز، بهدف الحصول على سعر منخفض.

سجل الحوادث السابقة



المشاركة في استخدام المركبة



وأشار اليامي إلى أن من الضروري وضوح المعلومات الدقيقة عن الحوادث المرورية التي وقعت بأثر رجعي، لأن ذلك يدخل في عملية تقدير قيمة التأمين.وأضاف، ينبغي الإفصاح متى كان هناك شخص آخر يشارك في المركبة، فعلى الرغم من أن التغطية التأمينية تشمل أي قائد يقود المركبة، فإن الشركات تشترط إضافة كل سائق يستخدم المركبة ليشمله التأمين.

التعديلات التي تمت على المركبة







وشدد اليامي على ضرورة توفر الحقائق الجوهرية المطابقة للحال عند التأمين، لأنه في حال عدم صحتها فإن ذلك قد تترتب عليه رفض المطالبات أو إلغاء وثيقة التأمين، أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.