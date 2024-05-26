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استدعاء 357 مركبة فورد "Explorer" بسبب هذا "الخطر"

فورد اكسبلورر
فورد اكسبلورر
أ أ
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أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 357 مركبة فورد اكسبلورر "Explorer" موديل 2020 - 2022.
وعزت الوزارة هذا الإجراء "لاحتمالية انكسار مسمار التثبيت الأفقي للمحور الخلفي قد يؤدي إلى انفصال عمود توجيه المركبة مما يزيد من خطر وقوع حادث".اضافة اعلان
ودعت أصحاب المركبات إلى التواصل مع شركتي توكيلات الجزيرة ومحمد يوسف ناغي، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.


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