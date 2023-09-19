استدعاء 124 مركبة شيفروليه وكاديلاك وGMC بسبب خلل خطير

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 124 مركبة شيفروليه وكاديلاك وGMC - موديل 2023- بسبب خلل خطير.
والمركبات التي شملها القرار، هي:
-شيفروليه "Traverse / Blazer
كاديلاك "XT5 / XT6"
Acadia" GMC"
خلل في تروس ناقل الحركةوأرجعت الوزارة قرار الاستدعاء إلى "خلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي، مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث".
ودعت أصحاب المركبات إلى التواصل مع شركات ووكلاء التوزيع لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
لسلامتكم ..— وزارة التجارة (@MCgovSA) September 19, 2023
نعلن عن #استدعاء 124 مركبة
🚘 شيفروليه "Traverse / Blazer"
🚘 كاديلاك "XT5 / XT6"
🚘 Acadia" GMC"
🗓 2023
🔻 لخلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي، مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث. pic.twitter.com/8D8pcGhMYd