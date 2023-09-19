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صحيفة تواصل الالكترونية

استدعاء 124 مركبة شيفروليه وكاديلاك وGMC بسبب خلل خطير

سيارة شيفروليه 11 44
شيفروليه Blazer
أ أ
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 124 مركبة شيفروليه وكاديلاك وGMC - موديل  2023-  بسبب خلل خطير.
والمركبات التي شملها القرار، هي: اضافة اعلان
-شيفروليه "Traverse / Blazer
 كاديلاك "XT5 / XT6"
 Acadia" GMC"

خلل في تروس ناقل الحركة

وأرجعت الوزارة قرار الاستدعاء إلى "خلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي، مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث".
ودعت أصحاب المركبات إلى التواصل مع شركات ووكلاء التوزيع لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.


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