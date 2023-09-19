استدعاء 124 مركبة شيفروليه وكاديلاك وGMC بسبب خلل خطير

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 124 مركبة شيفروليه وكاديلاك وGMC - موديل 2023- بسبب خلل خطير.

والمركبات التي شملها القرار، هي: اضافة اعلان

-شيفروليه "Traverse / Blazer

كاديلاك "XT5 / XT6"

Acadia" GMC"





خلل في تروس ناقل الحركة





نعلن عن ⁧

🚘 شيفروليه "Traverse / Blazer"

🚘 كاديلاك "XT5 / XT6"

🚘 Acadia" GMC"

🗓 2023

🔻 لخلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي، مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث. لسلامتكم ..نعلن عن ⁧ #استدعاء 124 مركبة🚘 شيفروليه "Traverse / Blazer"🚘 كاديلاك "XT5 / XT6"🚘 Acadia" GMC"🗓 2023🔻 لخلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي، مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث. pic.twitter.com/8D8pcGhMYd September 19, 2023

وأرجعت الوزارة قرار الاستدعاء إلى "خلل في تروس ناقل الحركة قد يؤدي إلى توقف عمل نظام الدفع الرباعي والتوقف الميكانيكي، مما يزيد من احتمالية تدحرج المركبة بشكل مفاجئ وخطر وقوع حادث".ودعت أصحاب المركبات إلى التواصل مع شركات ووكلاء التوزيع لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.