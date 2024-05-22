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استدعاء أكثر من 3 آلاف سيارة تويوتا بسبب هذا الخطر

تويوتا
تويوتا أفالون
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 3132 مركبة تويوتا "أفالون - Avalon"، موديل 2020 - 2021، بسبب عيب فني يتزايد معه خطر الإصابة أثناء القيادة.اضافة اعلان
وأشارت في توضيحها لأسباب الاستدعاء إلى "احتمالية حدوث التماس كهربائي لمستشعر التعرّف على الراكب، قد يؤدي إلى عدم عمل الوسائد الهوائية الأمامية للراكب حال وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة".
وطلبت الوزارة من ملاك المركبات التواصل مع شركة عبداللطيف جميل لإجراء الإصلاحات مجانًا.


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