ارتفاع مبيعات سيارات الركاب الصينية في أغسطس بـ 1.92 مليون سيارة

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واصلت سوق سيارات الركاب الصينية توسعها في أغسطس، مع زيادة مبيعات التجزئة
والصادرات، حسبما أظهرت بيانات صناعية اليوم الجمعة.
وفقا لرابطة سيارات الركاب الصينية، تم بيع إجمالي 1.92 مليون سيارة ركاب عبر قنوات البيع بالتجزئة في أغسطس، بزيادة 2.5 في المئة على أساس سنوي.
وكان معدل نمو مبيعات التجزئة لشهر أغسطس هو الأعلى للفترة نفسها في
التاريخ، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 2 في المئة المسجل في أغسطس 2017.
معدل نمو مبيعات التجزئة الأعلى في التاريخ
وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الفترة من يناير إلى أغسطس 13.22 مليون وحدة، بزيادة 2 في المئة على أساس سنوي.
وقالت الرابطة إن صادرات سيارات الركاب وصلت إلى 438 ألف وحدة الشهر
الماضي، بزيادة قدرها 42 في المئة مقارنة بالعام السابق.
صادرات سيارات الركاب وصلت 438 ألف وحدة
وأظهرت البيانات أنه في الأشهر الثمانية الأولى، ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 69 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.22 مليون وحدة.