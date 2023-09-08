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ارتفاع مبيعات سيارات الركاب الصينية في أغسطس بـ 1.92 مليون سيارة

سيارات
ارتفاع مبيعات سيارات الركاب الصينية في أغسطس بـ 1.92 مليون سيارة
أ أ
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واصلت سوق سيارات الركاب الصينية توسعها في أغسطس، مع زيادة مبيعات التجزئة والصادرات، حسبما أظهرت بيانات صناعية اليوم الجمعة.اضافة اعلان
وفقا لرابطة سيارات الركاب الصينية، تم بيع إجمالي 1.92 مليون سيارة ركاب عبر قنوات البيع بالتجزئة في أغسطس، بزيادة 2.5 في المئة على أساس سنوي.


معدل نمو مبيعات التجزئة الأعلى في التاريخ

وكان معدل نمو مبيعات التجزئة لشهر أغسطس هو الأعلى للفترة نفسها في التاريخ، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 2 في المئة المسجل في أغسطس 2017.
وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في الفترة من يناير إلى أغسطس 13.22 مليون وحدة، بزيادة 2 في المئة على أساس سنوي.


صادرات سيارات الركاب وصلت 438 ألف وحدة

وقالت الرابطة إن صادرات سيارات الركاب وصلت إلى 438 ألف وحدة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 42 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت البيانات أنه في الأشهر الثمانية الأولى، ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 69 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.22 مليون وحدة.

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