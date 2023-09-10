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إطلاق سيارة شيري أيزو 8 الجديدة كليًا

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إطلاق سيارة شيري أيزو 8 الجديدة كليًا
أ أ
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طرحت شركة سنابل الحديثة للسيارات، الوكيل الحصري المعتمد لسيارات «شيري» في المملكة، أيقونة سيارات السيدان من «شيري» «أريزو 8 2024» الجديدة كلياً في جميع معارضها بالمملكة.اضافة اعلان
وتجمع السيارة بين جمالية التصميم والتكنولوجيا الحديثة، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات الحديثة لضمان راحة قصوى في القيادة ومتعة لا مثيل لها.


أريزو الأكثر تميزًا في فئتها  

وقال عبدالله المدهون المدير التنفيذي لشركة سنابل الحديثة للسيارات: نحن سعداء للغاية بطرح «Arrizo 8»  السيارة السيدان الأكثر تميزًا في فئتها في سوق المملكة، والذي يعُد الأكبر على مستوى المنطقة.
مضيفاً: ستمثل شيري أريزو 8 إضافة مهمة لسوق السيارات، ونحن على ثقة تامة بنجاحها وتفوقها وتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين في السوق السعودي.


التركيز على التفاصيل في التصميم

وأكد المدهون: بفضل تركيزها على التفاصيل في التصميم، حققت أريزو 8 نجاحًا كبيرًا في ما يتعلق بالجودة والجمالية الأنيقة للسيارات الفاخرة، وهو ما أهّلها لحصد العديد من الجوائز.
وأشار إلى أن السيارة حصلت على جائزة “سيارة السيدان المتميزة للعام” في الصين، وجائزة “أفضل 10 هياكل في الصين لعام 2022” و“أبرز سيدان في الصين لعام 2022”.


تحسين فئة السيدان

بالإضافة إلى ذلك، استوفت أريزو 8 الوعد الذي قدمته شركة شيري بتحسين فئة السيدان، من خلال تصنيع منتج استراتيجي جديد تم تصميمه بعناية.
وعن استثمارات الشركة القادمة مع علامة شيري، أكد المدهون: أن النصف الثاني من عام 2023 سيشهد افتتاح ثلاث صالات عرض جديدة في جازان وتبوك والقصيم، لتضاف لأكثر من 7 صالات للعروض و13 مركزًا للصيانة تم افتتاحها خلال العامين الماضيين.


الثقة في تكنولوجيا شيري المتقدمة

وقال إن هذه الاستثمارات هي خير دليل على ثقتنا في التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات عالية الجودة التي تقدمها شيري لعملائها في المملكة.
مشيرًا إلى أنها مكّنت سنابل الحديثة للسيارات أن تتصدر مبيعات سيارات “شيري العالمية” في المنطقة لأشهر عدة؛ محققةً أعلى نسبة نمو في إجمالي المبيعات، لتتجاوز حاجز الـ33 ألف سيارة في خلال العامين.

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