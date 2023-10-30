أمانة مكة المكرمة تطبق جدول الجزاءات المحدث على أنشطة الصحة

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دعت أمانة العاصمة المقدسة، المحال والمنشآت التجارية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، بضرورة التزام العاملين فيها بالأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. اضافة اعلان





تطبيق جدول الجزاءات المحدث





الأنشطة المعلقة بالصحة العامة





تلف الشهادات الصحية وعدم وضوحها



أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أن الأمانة قد بدأت في تطبيق جدول الجزاءات المحدث الذي أصدرته الوزارة.ويتعلق بجزئية مخالفات العاملين في المحلات ذات الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، منها الجسيمة مثل: تشغيل العاملين بدون شهادات صحية أو بشهادات صحية منتهية الصلاحية أو غير صحيحة.وكذلك تدني مستوى النظافة للعاملين وعدم لبس القفازات والكمامات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو ممارسة الأعمال التخصصية التي تتطلب شهادة تخصص في المهنة، أو وجود عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية.وأشار الزيتوني، إلى أن من أبرز المخالفات غير الجسيمة تلف الشهادات الصحية وعدم وضوحها، أو عدم التقيد بالزي الخاص بالعمل أو لبس الحلي بالأيدي أو تخزين الأغراض الشخصية للعاملين في الأماكن غير المخصصة لها.