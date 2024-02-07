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أشهر 4 أسباب لإضاءة لمبة المحرك بالسيارة.

لمبة المحرك
تحذير لمبة المحرك بالسيارة
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تعد أعطال لمبة المحرك في السيارة من أهم العلامات التي تدل على عطل، سواء التي تحدث من كثرة الاستهلاك أو مع مرور الزمن.
وتعتبر إضاءة اللمبة التحذيرية الخاصة بالمحرك أو ما يطلق عليها لمبة المكينة أحد التنبيهات الموجه للسائق لوجود عطل ما خاص بالعملية التشغيلية للمحرك، لأكثر من سبب.

أشهر أسباب إضاءة لمبة المحرك

يجد 4 أسباب شائعة تؤدي إلى إضاءة لمبة المحرك لتكون علامة تحذيرية للسائق.

1ـ تلف شمعات الإشعال

 شمعات الإشعال أو ما يطلق عليها (البواجي - البوجيهات) هي أحد أهم القطع الهامة الحيوية التي تساعد على تشغيل وعمل المحرك، حيث تعمل على توفير الشرارة اللازمة لبدء عملية احتراق الوقود والهواء داخل المحرك، وحال تعرضها للتلف تضاء لمبة فحص المحرك.

2ـ  تلف حساس الأكسجين

يعد حساس (مستشعر) الأكسجين من أهم الحساسات في السيارة، حيث يعمل على حساب الكمية المناسبة من الوقود والأكسجين اللازمة لعملية الاحتراق الداخلية في المحرك، وفي حال إصابة الحساس بالخلل أو التلف فإنه يتسبب في ظهور هذه المشكلة.

3ـ  تلف المحول الحفاز

يعمل المحول الحفاز على تقليل غازات العادم الخارجة من المحرك، حيث يقوم بتحويل هذه الغازات إلى أول أكسيد الكربون وغيرها من المواد الضارة إلى عناصر غير ضارة بالبيئة، وفي حا – غطاء تانك الوقود

4ـ عدم إحكام غطاء تانك الوقود

قد يؤدي أيضًا عدم إحكام غطاء تانك الوقود إلى إضاءة لمبة المحرك، حيث يؤدي إلى تسرب أبخرة البنزين، ما قد يسبب خلل بنظام الوقود وارتفاع الانبعاثات واستهلاك الوقود، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضاءة لمبة المحرك.ل تعرض المحول الحفاز للخلل أو التلف تضاء لمبة تحذير المحرك.

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