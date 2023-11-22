الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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أسعار التأمين على المركبات في أرخص 4 شركات بالمملكة

التأمين
الشركات تتنافس في تقديم عروض للعملاء
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تقدم كبرى شركات التأمين في المملكة، عروضًا تنافسية تستهدف لجذب العملاء من أصحاب المركبات للتأمين عليها. 
لكن في البداية يجب أن تتعرف على مميزات التأمين وأنواعه، وذلك على النحو التالي:اضافة اعلان
هناك نوعان من التأمين على المركبات:

الأول: التأمين الإلزامي على المركبات 

يغطي الأضرار التي تسببها مركبتك للغير (الأشخاص والممتلكات). ‏وهذه الوثيقة لا تغطي الأضرار التي تلحق بمركبتك أو تلحق بك عند قيادة المركبة. 
مثال: ‏عند وقوع حادث تكون أنت المتسبب فيه وبنسبة 100% ستعوض شركة التأمين المتضرر عن جميع ‏الأضرار التي تسببت بها لغيرك وفق الحدود المنصوص عليها في الوثيقة، ولن تدفع الشركة أي تعويض لقاء الأضرار التي وقعت لك ‏أو لمركبتك.‏

الثاني: التأمين الشامل على المركبات

وهناك جزءان، الجزء الأول يتعلق بالأضرار المتعلقة بقائد المركبة ‏والركاب الآخرين والأضرار المتعلقة بالمركبة ذاتها (يغطي المركبة ضد الحريق والسرقة ‏إضافة للحوادث العرضية).
في حين يتعلق الجزء الثاني بتغطية مسؤولية المؤمن له تجاه ‏الغير(الممتلكات والأشخاص). مثال: في حالة وقوع حادث لمركبتين فإن وثيقة التأمين ‏الشامل تغطي جميع الأضرار التي تسببت بها أو وقعت عليك وفق البنود المتفق عليها والالتزامان المنصوصة في الوثيقة، حيث تقوم الشركة بدفع جميع ‏تكاليف إصلاح سيارتك وإصلاح وتعويض الأضرار للأطراف الأخرى التي تسببت بها وكنت ‏مسئولاً عنها.‏
 ويمكن توسيع برنامج تأمين المركبة الشامل مقابل قسط إضافي بحيث يشمل التغطيات ‏التالية :‏
- استئجار مركبة بديلة للمؤمن أثناء فترة إصلاح المركبة المتضررة.‏
- خدمة المساعدة على الطريق.‏
- خدمة إصلاح المركبة التالفة في الوكالة أو إحدى الورش.‏

أسعار التأمين على المركبات

تختلف أسعار التأمين من شركة لأخرى، وبطبيعة الحال كلما قلت الرسوم كلما زاد الإقبال من جانب ملاك المركبات. وقد حصرنا في هذا الإطار مجموعة من أبرز الشركات العاملة في مجال التأمينات على المركبات.
 

1- شركة التعاونية للتأمين 

تعد شركة التأمين الرائدة في المملكة، إذ أنها أول شركة تأمين وطنية مرخصة في المملكة لممارسة كل أنواع التأمين. وتبدأ أسعار التأمين بها من 650 ريالاً سعوديًا.

2- ميدغلف للتأمين


تعد شركة ميدغلف للتأمين، واحدة من أكبر شركات التأمين على المركبات بالمملكة، وتبدأ أسعار التأمين بها من 660 ريالاً سعوديًا.

3- شركة أسيج للتأمين

تقديم الشركات خدمات ومنتجات من مختلف الأنواع التأمينية التكافلية ومنها: التأمين على المركبات. وسعر التأمين يبلغ 750 ريالاً سعوديًا.

4- شركة اتحاد الخليج للتأمين

تمارس شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني أنشطة التأمين التعاوني بما فيها تأمين المركبات، حيث يبلغ السعر 1050 ريال سعودي على أي سيارة من المركبات.

أسعار التأمين الشامل على المركبات 

توفر الكثير من الشركات خدمات التأمين الشامل على المركبات:
شركة ميدغلف سعر - 660 ريالاً.
شركة اتحاد الخليج - 895 ريالاً.
شركة أسيج - 750 ريالاً.
شركة ملاذ - 8147 ريالاً.
شركة وفاء - 1050 ريالاً.
شركة الدرع - 1350 ريالاً.
شركة التعاونية - 6000 ريال.
شركة المتحدة - 1600 ريال.

تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات

وأعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، مؤخرًا، إصدار "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات"، كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه.
وأضاف في بيان، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى:
-منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم.
إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، -الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.

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