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أثناء سيرها على الطريق.. تكنولوجيا جديدة لشحن السيارات الكهربائية

سيارة كهربائية
السيارات الكهربائية
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تمكن فريق متخصص في مجال السيارات الكهربائية، من تركيب ما تم وصفه بأنه أول طريق عام في الولايات المتحدة ذاتي الشحن للسيارات الكهربائية أسفل شارع يقع غرب وسط مدينة ديترويت مباشرةً.اضافة اعلان

الشحن على الطريق


 ويوضح الخبراء، أن ملفات الشحن الحثية النحاسية تسمح للمركبات المجهزة بأجهزة الاستقبال بشحن بطارياتها أثناء القيادة أو التباطؤ أو الوقوف فوق الملفات. وسيتم استخدام الجزء الذي يبلغ طوله ربع ميل من شارع 14 لاختبار التكنولوجيا وتحسينها قبل إتاحتها للجمهور في غضون بضع سنوات، وفقاً لوزارة النقل في ميشيغان.

وتنتمي هذه التكنولوجيا إلى شركة Electreon وهي شركة متخصصة في تطوير حلول الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية. ولدى الشركة عقود لطرق مماثلة في السويد وإيطاليا وألمانيا. وتم الإعلان عن المبادرة التجريبية في ميشيغان في عام 2021 من قبل حاكمة ميشيغان.

وأوضح ستيفان تونجور، نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة Electreon "إلى جانب خبرة ميشيغان في مجال السيارات، كيف يؤدي الشحن اللاسلكي إلى إطلاق العنان لاعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع، ومعالجة النطاق المحدود، وقيود الشبكة، وحجم البطارية وتكاليفها. ويمهد هذا المشروع الطريق لمستقبل التنقل الخالي من الانبعاثات، حيث تكون السيارات الكهربائية هي القاعدة وليست الاستثناء"، بحسب موقع روتشر فيرست.

الشحن بالمجال المغناطيسي


وتابع أنه عندما تقترب مركبة مزودة بجهاز استقبال من أجزاء الشحن، تقوم الملفات الموجودة أسفل الطريق بنقل الكهرباء من خلال مجال مغناطيسي، مما يؤدي إلى شحن بطارية السيارة.
ويتم تفعيل الملفات فقط عندما تمر فوقها سيارة بها جهاز استقبال. وقال تونجور للصحفيين إن الطريق آمن للمشاة وسائقي السيارات والحيوانات.

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