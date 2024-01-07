أبرز المواصفات.. سيارات "كيا EV9" الكهربائية في المملكة قريبًا

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كشفت شركة "كيا" في معرض الرياض للسيارات 2023، عن طرازات EV6 و EV9 الكهربائية، والمنتظر وصولها لصالات العرض في المملكة خلال شهور معدودة. اضافة اعلان





مواصفات "كيا" EV9



مزايا التصميم الداخلي لـ "كيا EV9"



شاشة عرض بانورامية للمعلومات والترفيه



مزايا الراحة ودعم التبريد والتدفئة



وأوضح موقع "كيا" الإلكتروني بعض تفاصيل EV9 في صفحة المنتج والتي تعدها الشركة من تجهيزات الفئة العليا المرتقبة.وتتميز كيا بتصميم فريد في المقدمة والخلفية عن باقي سيارات كيا، وخاصة مكعبات الإضاءة الترحيبية الأمامية وشكل المصابيح الخلفية من 4 أضلاع.وتشمل مزايا التصميم الداخلي أن المقاعد في 3 صفوف، والصف الثاني قابل للدوران 180 درجة ليتقابل الجالسين مع الجالسين في الصف الثالث.وتوجد فتحة سقف مزدوجة واحدة مخصصة للمنطقة الأمامية وواحدة مخصصة للصفوف الخلفية.وتتوفر شاشة عرض بانورامية تتضمن 3 شاشات: 2 بمقاس 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه وشاشة السائق بينهما شاشة 5.2 بوصة للتحكمات الخاصة بالمكيف والمقاعد.ويتمتع طراز كيا EV9، ببطارية 149 كيلوواط ساعة وإطارات 19 بوصة، تتمتع بمدى 563 كيلومتر من شحنة واحدة مع الدفع الثنائي و 512 كيلومتر مع الدفع الرباعي.وأبرز مزايا الراحة دعم التبريد والتدفئة في الصف الأول والثاني، ونظام ركن ذاتي عن بعد باستخدام الريموت. وتتوفر EV9 مع كاميرات خارجية بديلة المرايا الجانبية مع شاشة على الأبواب توفر رؤية أوضح بمجال أكبر.